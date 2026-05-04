Crisis: muchos reemplazan una comida con un alfajor, asegura un empresario

Sin embargo, debido a la caída de los ingresos de la clase media, el alfajor se ha convertido -para muchos- en el reemplazo de una comida. Tiene calorías que producen saciedad. Pero carece de los nutrientes que requiere una persona para tener una alimentación balanceada y sana.

Un consumo que sube por la crisis

La revelación de este hábito de consumo que marca -en parte- la crisis económica que sufre el país no fue denunciada ni por un sindicato, un partido político, ni un centro de estudios económicos. El consumo de un alfajor como si fuera una comida fue mencionado por un ejecutivo del sector durante un reportaje concedido a Ahora Play

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Durante un reportaje destinado a conocer la situación de los fabricantes de alfajores, Claudio Messina -director de Marketing y Comercial de Fantoche- dijo que esas industrias están produciendo más, pero destacó: "...en muchos casos el alfajor reemplaza una comida...a veces yo digo es bueno para la industria, pero es malo para el país"

Tras recordar los vaivenes de la economía de los últimos años, Messina explicó que "comer un alfajor con una gaseosa o un agua...brinda las mismas calorìas que una comida...y es mucho más barato que sentarse a comer en un restaurante...y eso en el trabajo del día a día, sobre todo en la base de la pirámide de clase media para abajo".