Luis Caputo se reunió con la reina Máxima en Bariloche

En tanto, la reina Máxima, en su rol de Secretaria General de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, desplegó una agenda enfocada en la salud financiera. Ante un auditorio de más de cien referentes del ámbito emprendedor y tecnológico, la monarca instó a las empresas a involucrarse directamente en la formación de sus empleados para fortalecer sus finanzas personales.

Máxima llevó a este foro el mensaje de que la salud financiera no solo es buena para las personas y los hogares sino también para la economía de Argentina y de otros países de Latinoamérica.

Entre los participantes del foro están la venezolana Adriana Cisneros, directora ejecutiva del conglomerado de medios Grupo Cisneros; el chileno Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco (con activos en banca, energía, minería e industria); y Manfred Paulmann, miembro de la familia fundadora de la chilena Cencosud.