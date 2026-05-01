Economía |

Luis Caputo se reunió con la reina Máxima en Bariloche

En un evento fuera de agenda, el ministro de Economía mantuvo un encuentro bilateral con la monarca de los Países Bajos durante el exclusivo foro empresarial en Río Negro.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este jueves de la cena del Foro Llao Llao en la ciudad de Bariloche, donde mantuvo una reunión con Máxima Zorreguieta, la Reina de los Países Bajos.

El titular del Palacio de Hacienda, quien viajó de forma sorpresiva al sur del país, destacó la sintonía con la monarca en temas vinculados al desarrollo económico y el acceso a herramientas bancarias.

En tanto, la reina Máxima, en su rol de Secretaria General de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, desplegó una agenda enfocada en la salud financiera. Ante un auditorio de más de cien referentes del ámbito emprendedor y tecnológico, la monarca instó a las empresas a involucrarse directamente en la formación de sus empleados para fortalecer sus finanzas personales.

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Máxima llevó a este foro el mensaje de que la salud financiera no solo es buena para las personas y los hogares sino también para la economía de Argentina y de otros países de Latinoamérica.

Entre los participantes del foro están la venezolana Adriana Cisneros, directora ejecutiva del conglomerado de medios Grupo Cisneros; el chileno Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco (con activos en banca, energía, minería e industria); y Manfred Paulmann, miembro de la familia fundadora de la chilena Cencosud.

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