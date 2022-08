“Estamos en el fin de ciclo de la corrupción kirchnerista y viene un tiempo bueno con más justicia, más libertad y más democracia”, sostuvo Morales.

Y explicó: “El sufrimiento está en un fin de ciclo porque el Frente de Todos está demostrando que no sabe gobernar y que no puede potenciar a la Argentina porque carece de proyecto”. “Y como no tiene ideas, el oficialismo nos acerca todos los días al abismo”, aseguró el precandidato presidencial de la UCR.

No obstante la gravedad de la situación descripta, Morales advirtió: “Pero no hay que desesperarse porque estamos ante un fin de ciclo”. “Un fin de ciclo en el que la lógica corrupta del oficialismo está quedando al descubierto como nunca antes. Y ahí está el caso de Milagro Sala para demostrarlo, con su matriz ilegal y sus prácticas oscuras", explicó.

El presidente de la UCR también se refirió a la Causa Vialidad "que -sostuvo- revela cómo se quedaron con nuestras rutas, con nuestros puentes y con nuestra riqueza".

"Pero se acabó la impunidad y llega un tiempo bueno, un tiempo con más justicia, con más libertad y con más democracia", retireró el gobernador jujeño. Y aseguró que "llega un tiempo para disfrutar y tenemos el coraje, la mística y las ideas para lograrlo. Y hacia allá vamos".