Embed El campo es uno de los pilares de nuestra matriz productiva. Vinimos a presentar propuestas para que podamos, de una vez por todas, tener un país normal, con un gobierno normal, que no persiga al campo ni a sus empresarios.



Se viene la Argentina productiva de la mano de un… https://t.co/WPLaKvIUeW — Gerardo Morales (@GerardoMorales) July 12, 2023

En Río Cuarto, Córdoba, bajo el lema “Al campo lo que es del campo” y durante la presentación Morales expresó:

- “Estamos acá presentando propuestas, continuando con el camino de decirle al pueblo argentino qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. El gran desafío que tiene como eje central la necesidad de un cambio en la República Argentina”

- “La verdad es que el gobierno del Frente de Todos ha hundido la economía, está terminando con las esperanzas del pueblo argentino, está terminando con las esperanzas de los jóvenes, especialmente. Esa situación tiene que ser revertida con mucha decisión”.

- “Con Horacio somos hombres de gestión, nos toca gobernar nuestras provincias y resolver problemas todos los días. Y estamos convencidos que lo que necesita la República Argentina es eso, es capacidad de gestión, es liderazgo, que no es andar a los gritos, ni tampoco hacerse el bravo, sino tener convicciones, un plan, un equipo, tomar decisiones, bancar las decisiones que se toman”.

- “Estamos convencidos de que lo que necesita la República Argentina es un líder. Horacio no tiene ningún jefe, lo que a mí me ha llevado a tomar la decisión de acompañarlo, y también que cree en un equipo, cree, como creo yo, que solos no podemos gobernar la República Argentina, sino que tenemos que tener un espacio que sea potente, que tenga musculatura para poder gobernar”.

- “Vamos a un modelo exportador, a implementar una política pública, económica, desarrollista, que empiece a bajar la presión fiscal y empiece a bajar las retenciones. Vamos a seguir por ese camino, el camino de la producción”.

- “Estamos acá en el corazón productivo de la provincia de Córdoba, la expresión de una producción en toda la República Argentina que tiene que ver con la energía que le da el campo a nuestra economía”.

- “Por la cantidad de cientos de millones de puestos de trabajo que genera el campo, es uno de los pilares de la matriz de producción de la República Argentina y hemos venido a hacer las propuestas que tienen que ver con que de una vez por todas podamos tener un país normal, un gobierno normal, que deje de perseguir a empresarios y deje de perseguir al campo, cuando el que hace mal las cosas es el gobierno y busca siempre echarle la culpa a alguien y fundamentalmente al campo. Vamos a terminar con esa historia”.

-“El ADN de la Argentina y de su pueblo es la cultura del esfuerzo y del trabajo y no hay mejor expresión de esa cultura que lo que se hace en el Campo”.

- “No vamos a decir que se van a bajar las retenciones el día umo, eso es mentira. Tampoco que vamos a resolver el cepo el día 12 de diciembre, porque es mentira. Somos hombres de gestión, con un equipo que cree en el país, en la gestión y que viene a decirles la verdad”.

- “Tenemos un plan que va a ser firme, va a tener la firmeza de ordenar las cuentas públicas. Hay que hacer un Estado eficiente y en eso vamos a jugar fuerte”.

- “Realmente, no vemos el vaso medio vacío, sino que lo vemos medio lleno, tenemos muchas esperanzas, muchas cosas que hay que hacer para que de una vez por todas terminemos dando vuelta a la República Argentina y este es nuestro compromiso”.

Antes de la presentación la fórmula mantuvo un encuentro en la Sociedad Rural de Río Cuarto del que participaron: Oscar Agost Carreño (presidente del PRO Córdoba y legislador electo), Jorge Ingaramo (candidato a diputado nacional), Fredi Decarlini (intendente de Berrotarán y candidato al Parlasur), Gabriel Abrile (dirigente de la UCR), Pedro Dellarossa (ex intendente de Marcos Juárez y primer candidato a diputado nacional), Veronica Gazzoni (intendente de Monte Cristo y segunda candidata a diputada nacional), Laura Sesma (candidata a Parlasur), Lucas Castro (dirigentes de la UCR), Manuel Betorz (dirigentes del PRO Río Cuarto), Gastón Dueñas (presidente del partido Primero La Gente) y Néstor Roulet (productor agropecuario y ex Secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria). También hubo representantes de Coninagro, Aapresid, CECIS, Cartez, Sociedad Rural de Río Cuarto, CREA, FADA, Sociedad Rural de Mackenna y La Carlota, y productores de Córdoba y San Luis.