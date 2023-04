Gerardo Morales: hay que tener en cuenta lo que dice Elisa Carrió

Durante la extensa entrevista emitida esta noche, Morales se refirió a la actualidad política y económica del país. Estos son los momentos más destacados del programa.

¿Qué opina de la opinión de Lilita Carrió de que Macri quiere irse con Milei?

Bueno, no sé, por allí Lilita tiene más información que yo, muchas veces acierta, así que yo diría que las expresiones de Lilita hay que considerarlas, tenerlas en cuenta porque muchas veces sus presagios se cumplen y otras veces no. Sí está visto por lo que acaba de decir en las últimas horas Milei respecto de la posibilidad de una interna con Patricia Bullrich, que hay allí una conexión. Pero bueno, ustedes saben muy bien cuál es la posición del radicalismo respecto de una posible incorporación de Milei a Juntos por el Cambio. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, seguramente el radicalismo no formaría parte, si reafirmamos nuestra vocación de participar y de hacer fuerte y de unir a Juntos por el Cambio, y en esa tarea estamos trabajando, porque reitero la única fuerza política en condiciones de gobernar la República Argentina es Juntos por el Cambio.

Situación económica muy difícil

- Estamos atravesando una situación muy difícil, una inflación de 7.7%, un gobierno que ya está totalmente descontrolado, que no tiene plan, y la gente que está muy mal. Entonces creo que hay que salir un poco de este tipo de versiones, especialmente dejar de discutir la decisión que ha tomado Horacio en la Ciudad, que en mi opinión no perjudica a nadie, pero que además es una decisión ya tomada. Hay que salir de eso.

Lo que estamos planteando con Maxi Ferraro, y donde ha habido una opinión favorable también de Patricia Bullrich y Miguel Pichetto es realizar una reunión de los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio y retomar la agenda del programa, Teníamos previsto un encuentro con nuestros economistas, vamos a hacer una reunión presencial de presidentes de partidos esta semana para ordenar, y la semana que sigue es posible que retomemos el tema programático.

Por otro lado, el miércoles he convocado a la mesa del Comité Nacional porque nosotros vamos a tener el Congreso Programático de la Unión Cívica Radical, seguramente 19 y 20 de mayo en la provincia de Córdoba.

¿Están confiados en que va a haber un acuerdo en Juntos por el Cambio, que no se va a romper el espacio, porque cuando uno mira lo que pasa en las provincias, venimos de una elección de Río Negro y Neuquén, donde vemos que el Pro fue por un lado, el radicalismo fue por otro lado, con distintos candidatos, pasó en Mendoza, no son demasiado optimistas, porque en definitiva, cuando Millei hace una declaración si genera tanto ruido uno ve un riesgo ahí de fractura

No sé las declaraciones que haga Milei, Milei para mí está más de la cabeza, es un desquiciado, así que no sé. Pero usted ha tocado 3 provincias, el resto del país está totalmente ordenado, En Neuquén, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que en Neuquén y Río Negro fueron procesos como los más anticipados en términos del proceso electorales provinciales. Entonces, en Neuquén, Horacio Rodríguez Larreta, la cabeza, el propio Mauricio, el pro, pidió acompañar, a Figueroa, que era un candidato fuerte, ya en ese momento cuando se toma esa decisión, con posibilidades de un buen resultado y terminó ganando la elección, un hombre que también viene del Movimiento Popular Neuquino. Entonces cuando se dio esa división desde el radicalismo no hicimos tanto ruido porque había una realidad política allí. Lo mismo pasó en Río Negro, donde se dio también una división dentro del propio radicalismo, y un sector mayoritario del radicalismo terminó participando con el partido provincial como ha hecho el PRO en Neuquén. Así el radicalismo obtiene dos bancas más, un par de municipios más, mantiene los municipios que tenía, es decir, son como realidades particulares.

Luego está Mendoza donde hay una situación que De Marchi ya no responde a los mandos del PRO. Tanto es así que el propio Horacio Rodríguez Larreta ha planteado el apoyo irrestricto a los candidatos de Juntos por el Cambio, y particularmente a la candidatura de Alfredo Cornejo. Luis Petri también es candidato a gobernador, así que hay allí una definición del PRO, de toda la dirigencia importante del PRO en avalar a Juntos por el Cambio en Mendoza, donde el radicalismo tiene un rol central.

Las candidaturas de Juntos por el Cambio

Hoy Vidal dijo que había que bajar las candidaturas de todos para barajar y dar de nuevo y ponerse de acuerdo. ¿Cuál es su opinión como presidente del Radicalismo, pero también como precandidato presidencial?

No, no me quiero meter, eso es un tema del PRO. Tal vez se haya arrepentido Mauricio y haya que tallar y dar de nuevo.

¿Parece que se arrepintió?

No, no sé, Esa es una cuestión que en todo caso tiene que resolver el PRO. Hay un debate que se está dando, nosotros pedimos calma compañeros del PRO, tranquilidad, nosotros en el radicalismo estamos enfocados en fijar fecha para la Convención que tiene que aprobar el programa de gobierno y terminar de definir la estrategia electoral. Obviamente, que ya ha sido ratificada en cuanto a la participación en Juntos por el Cambio, así que nosotros, el radicalismo, lo que queremos hacer es trabajar con el programa, nos preocupa mucho la gente, nos está preocupando mucho el desborde que hay cada vez más de la economía, y el incremento de la pobreza a partir de la falta de control y de gobierno que tenemos en este país.

Entonces, por eso, vuelvo a este tema. Cuidado. Estamos eligiendo un gobierno nacional. Necesitamos una fuerza política que esté en condiciones, y yo estoy convencido que Juntos por el Cambio es esa fuerza, y que van a pasar las Paso y vamos a estar todos codo a codo, todos unidos, estamos en un buen clima de construcción de este programa, y todos estos problemas se van a resolver después de las Paso.

Bien, vamos a hacer una suposición. Hay una interna, es un escenario, no es lo que va a pasar, gana Patricia Bullrrich, tiene un programa, ella habla de firmeza, de un tiempo corto para grandes reformas. El radicalismo que usted preside, ¿acompañaría esas medidas que tal vez tengan algún costado impopular? ¿Los va a acompañar?

Ojalá que no sean impopulares. La inflación ahora es impopular también. Eso lo vamos a ajustar en este encuentro de economistas. No me puedo anticipar porque tenemos un congreso programático. Nosotros estamos también previendo medidas que tienen que ver con resolver el problema del gasto público. Tenemos un programa monetario, financiero, vamos a tener un modelo agroexportador. No es como dice Aníbal Fernández o lo ha querido insinuar el jefe de gabinete. La verdad, lo que hacen es una amenaza. Lo que dicen es que si no gobierna el Frente de Todos y gobierna Juntos por el Cambio, le tomamos las calles, y se las llenamos de sangre. Esto es lo que se denomina un golpe institucional blando. No nos van a correr con eso.

Yo ordené la provincia, terminé con los cortes de ruta, con el Estado paralelo, la corrupción está presa en la provincia de Jujuy sin derramar una gota de sangre. Con la Constitución, la ley en la mano y con mucha decisión política, que es lo que vamos a hacer a nivel nacional. Así que no nos van a correr ni siquiera con esa amenaza estos irresponsables que de lo que se tienen que ocupar más que de meterle miedo a la gente, es de gobernar la República Argentina.

¿Hay alguna posibilidad de que se tensione hacia centro-derecha o hacia ideas de Millei y el radicalismo no acompañe o la Coalición Cívica no acompañe y se separen los caminos?

Sí, si nos proponen la venta de órganos, la libre circulación de armas, la eliminación del Banco Central y la eliminación de la educación pública, no cuenten con nosotros, obviamente no tienen nada que ver con nosotros. Además, se lo digo desde la Unión Cívica Radical, que no es el partido de la década del 80 ni de la década del 90. Gobernamos 3 provincias, 400 municipios, lo hacemos con responsabilidad, con responsabilidad fiscal, hemos ordenado el Estado, ordenado la calle, así que somos un partido que tiene una agenda moderna para plantear a la sociedad argentina y que sabe, es consciente, de que hay que tomar medidas para ordenar el gasto público, y sabemos que el año que viene puede ser un año difícil, por un lado, pero por otro lado, va a ser un buen año porque vamos a tener una mejor cosecha, vamos a vender más petróleo, vamos a vender más gas, vamos a vender más litio. Desde 2024, 2025 y 2026 la Argentina va a empezar a cambiar, así que vamos a tomar las medidas que haya que tomar para resolver este que es el peor problema, esta inflación que está perjudicando al conjunto del pueblo argentino día a día.