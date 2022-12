Gerardo Morales en la asunción de las autoridades de la UCR en La Plata

En su discurso, Morales saludó el miércoles a las nuevas autoridades platenses del partido y expresó: "Hay mucha expectativa en el pueblo argentino sobre la posibilidad de un cambio, sobre el rol de Juntos por el Cambio gobernando, pero también hay mucha expectativa en torno a nosotros, yo creo que al radicalismo lo están volviendo a ver, y eso nos asigna la responsabilidad de comprender en este momento histórico el rol que tenemos".

"El camino es fortalecernos como partido, y esto que está pasando acá, está pasando en todo el país, hay una energía tremenda, un renacimiento del radicalismo, un partido con principios, con ideología, que están más vigentes que nunca", agregó.

"Somos un partido de gestión. Tenemos hombres y mujeres que están al frente de su pueblo, haciendo quedar bien al radicalismo y a JxC" @GerardoMorales en la asunción de @pablonicoletti_ en la Junta Central.

La ratificación de la condena contra Milagro Sala

"En 2015 en Jujuy llegamos al gobierno en circunstancias muy difíciles, muy complejas -explicó Morales-. Por eso me permito hablar hoy aquí del fallo de la Corte que ratifica la condena contra Milagro Sala, porque ese fallo no solo tiene que ver con Jujuy, sino con cosas que pasan hoy en el país".

"El fallo confirma una condena contra Milagro Sala y sostiene que en Jujuy funciona la justicia independiente -añadió-, porque llega después de todo un proceso: es la última instancia de un proceso donde han intervenido 27 jueces, donde se han garantizado todos los derechos de defensa y se han establecido todas la garantías procesales que establecen nuestro Código y nuestra Constitución”.

“De modo tal de que es inapelable, es un fallo en el que la Justicia no juzgó ideología, o cuestiones de color de piel, o de raza, como el kirchnerismo ha querido instalar, y han hecho una operación inclusive en los organismos de DDHH internacionales. La Justicia tampoco juzgó la militancia social. Lo que la Justicia juzgó fueron hechos de corrupción en concreto, porque se robaron la plata, y el peor de los delitos es robarle a los pobres, y les robaron a los pobres, porque desaparecieron 2000 viviendas en Jujuy que habían sido pagadas”.

“Todos los argentinos vimos cómo se llevaban los bolsos con plata del Banco de la Nación Argentina. Cómo se robaron la plata, por eso es un fallo que tiene que ver con el país. No es casual lo que pasó con Milagro Sala, es lo de Lázaro Baez en Santa Cruz, es Jose López, es Julio de Vido, es Cristina Kirchner", continuó narrando el gobernador jujeño.

“Realmente es un fallo que da muchas señales, que para Jujuy es importante porque confirma la paz lograda, confirma el restablecimiento del Estado de Derecho en la provincia y eso es lo que tiene que pasar en el país”.

“No hubiéramos podido generar una transformación y superarnos a nosotros mismos, y mostrar lo mejor del pueblo jujeño si no hubiéramos resuelto esa cuestión que era la primera a resolver: terminar con los delincuentes, terminar con la delincuente, terminar con la corrupción, terminar con la impunidad y terminar con la violencia”.

"Y es tan importante porque además lo que termina destruyendo ese fallo es el estado paralelo. Porque en Jujuy había un estado paralelo, lo desarticula y lo termina de enterrar. Y eso es lo mismo que vivimos con el estado nacional, donde vivimos en un estado paralelo de la mano de la mayoría de las organizaciones sociales que manejan más de 700 mil millones este año con el programa Potenciar y en programas alimentarios”.

“Cada vez que salen en marcha 5 mil o 10 mil personas es para buscar más cuotas de presupuesto, para tener más manejo de poder, y para seguir comandando y fortaleciendo ese estado paralelo con el que hay que terminar, porque ha destruido algo que está en el ADN de los argentinos: la cultura del esfuerzo y del trabajo".

“Así que ese fallo contra Milagro Sala también dice que el único camino es la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo”.

“Y ese fallo, también nos interpela nacionalmente, y nos dice que el asistencialismo como política pública no resuelve el problema de la pobreza: es solo asistencialismo. El único camino es el trabajo, trabajo decente, y no puede haber trabajo decente sin una transformación productiva”.

El fallo contra Cristina Kirchner

“Los últimos fueron grandes días con Cristina condenada, la ratificación de la pena de Milagro Sala y para colmo, campeones del mundo”, setenció Gerardo Morales.

Y concluyó: "No somos retrógrados, no somos populistas, la transformación de la matriz productiva es el camino,reafirmar el Campo, pero no solo con el Campo, es la energía, la minería, poner en marcha lo que el mundo demanda". "Tiene que haber una mirada productivista, que ponga de pie a las pymes, a las economías regionales, este es el pensamiento de la UCR, por eso de la mano de JxC, y de la UCR vamos a transitar ese camino".