Los mandatarios provinciales cuestionaron las iniciativas anunciadas por el presidente Mauricio Macri días atrás al sostener que constituyen una "acción arbitraria y perjudicial". Así lo indicaron tras la reunión que mantuvieron este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones, en la que alertaron sobre la posibilidad de no poder pagar los sueldos.

En un comunicado, aclararon que no se oponen al objetivo de "paliar la grave situación económica que atraviesa la mayoría de los sectores de la sociedad", aunque resaltaron que no dudarán en acudir a la Justicia si "esta actitud flagelante no es revertida".

GOBERNADORES PERONISTAS documento _result (1).JPG

En un documento de cuatro puntos, los gobernadores apoyaron que el Estado nacional "decida aplicar paliativos para algunos sectores", pero remarcaron: "Lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias".

De ese modo, reclamaron compensaciones financieras para cumplir con el normal funcionamiento en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia por alrededor de 30 mil millones de pesos.

Plantearon ante los representantes del Gobierno que no se les quiten partidas de la Coparticiación Federal. El Gobierno envió a la reunión al secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldaerelli, y el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, quienes pidieron un "esfuerzo compartido" para enfrentar la crisis. Los gobernadores salieron así al cruce de los cambios dispuestos en el impuesto a las Ganancias, Monotributo e IVA dispuestos por la administración de Cambiemos.

GOBERNADORES PERONISTAS documento _result (2).JPG

"Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos", apuntó el documento.

Por la provincia de Córdoba no participó el gobernador Juan Schiaretti, y fue representado por el ministro de Hacienda, Osvaldo Giordano, mientras que por Santa Cruz asistió el vicegobernador, Pablo González. Asistieron al encuentro Juan Manzur (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa); Lucía Corpacci (Catamarca); Sergio Casas (La Rioja); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Domingo Peppo (Chaco); Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos) Juan Manuel Urtubey (Salta); Alberto Weretilneck (Río Negro); Carlos Verna (La Pampa); Omar Gutiérrez (Neuquén); Sergio Uñac (San Juan) y Mariano Arcioni (Chubut).

También participaron de la reunión Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Hugo Passalacqua (Misiones).

ADEMÁS:

Subieron los precios mayoristas y el costo de la construcción en julio

Cónclave de Kicillof con intendentes: "Analizamos las últimas medidas del Gobierno"