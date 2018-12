Gobierno cierra un año complicado pero sin conflicto en la calle

Pese a todo, suenan por lo bajo ruidos entre la desplazada ala política y la que encabeza el estratega y jefe de Gabinete, Marcos Peña que también resiste el proyecto para desdoblar las elecciones de la provincia de Buenos Aires del calendario nacional.

“Es 20 de diciembre y en las pantallas de la TV no vemos ningún kilombo. Es un síntoma de madurez. Pero también estamos conteniendo desde hace 6 meses en el Conurbano”, analizó una espada del oficialismo el mismo día en el que cumplían 17 años de la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa.

Mauricio Macri partió ayer rumbo a su descanso estival en Cumelen y recién volverá a Buenos Aires el 10 de enero. Antes protagonizará alguna actividad oficial en el Sur, para “mostrarse activo en enero”, pero seguramente pasará la mayor parte del tiempo disfrutando del lago Nahuel Huapi con su esposa Juliana, su hija Antonia y jugando al paddle con amigos con los que suele vacacionar en ese barrio cerrado de Villa La Angostura.

La semana no había comenzado bien para el oficialismo con el golpe que le asestó la Corte Suprema al habilitar un recálculo del haber previsional, en base al fallo Blanco que propone que los aumentos se apliquen en función del índice de salarios de la industria y la construcción, más beneficioso que el RIPTE devenido de la reforma previsional sancionada por el Congreso hace un año en medio de graves disturbios. Justamente los jubilados fueron uno de los grandes perjudicados del año con una caída del salario del 16% y sin el beneficio del bono navideño que obtuvieron los beneficiarios de planes y AUH o los trabajadores formales.

En el máximo tribunal hay mayorías circunstanciales que, a diferencia de lo que ocurría cuando Ricardo Lorenzetti presidía ese cuerpo, van fallando de acuerdo al contexto: lo que es cierto que el presidente designado hace 3 meses, Carlos Rosenkrantz, ha quedado vaciado de poder no sólo por perder el manejo administrativo de la institución. Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y el propio Lorenzetti empiezan a delinear un nuevo equilibrio de poder y desdeñan el epíteto de “mayoría peronista” que le colgaron en Balcarce 50. “Lo que no se perdona aquí es ser oficialista”, dijo en la semana un operador judicial que, en todo caso, obvió que lo que no resulta consecuente es ser oficialista en soledad: en los º90 el entonces presidente Carlos Menem pudo cambiar la arquitectura del estado con el beneplácito de la denominada “mayoría automática de la Corte”.

Gobierno cierra un año complicado pero sin conflicto en la calle

Aunque no lo evidencien ante los micrófonos, sí preocupa a los funcionarios de Hacienda la incesante suba del riesgo país que terminó la semana en 821 puntos básicos: un síntoma de la desconfianza de los mercados internacionales no tanto por el factor Cristina Kirchner sino por la capacidad de repago a partir de 2020. “En marzo de ese año tenés un vencimiento millonario por lo que seguramente el presidente que esté va a tener que renegociar el acuerdo con el FMI”, se sinceró un diputado activo en la política territorial del oficialismo bonaerense.

El consecuente encarecimiento del crédito externo hicieron sucumbir los nuevos proyectos PPP (participación pública y privada), otro síntoma de la crisis. En el gobierno salieron a decir que continuarán los ya licitados, como los 6 corredores impulsados por Transporte para crear rutas seguras y autopistas en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, por caso.

En el plano sindical, el ministro Dante Sica, que llevó a la renuncia a Jorge Triaca y esta semana despachó a los últimos funcionarios que respondían al hijo del sindicalista de los plásticos, mostró la foto de las primeras paritarias con la pauta salarial del 2019: 23% para los trabajadores de Utedyc y para los encargados de edificios.

También tuvo su primera aparición pública el flamante secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, que llegó al cargo por un pacto entre Sica y Guillermo Dietrich. Justamente el titular de Transporte sigue conteniendo los reclamos de los gremios aeronáuticos y logró que la cartera laboral dictara la conciliación obligatoria para el paro del jueves 27. El nuevo funcionario tiene un claro perfil negociador; al igual que Sica que se conoció que su empatía viene de cuando la consultora que dirigía, Abeceb, asesoraba a varios gremios.

En medio de este complejo panorama, asoman viejas tensiones en el armado político del oficialismo con miras a los comicios de 2019. El ala política siente el desplazo de Emilio Monzó del armado bonaerense que aleja al titular de la Cámara de Diputados del oficialismo ante una eventual continuidad. Cuestionan que Macri sea el primer presidente que delega la construcción política de la Provincia en el gobernador y el rechazo de Peña y el consultor Jaime Duran Barba a ampliar la base de sustentación de Cambiemos incorporando peronistas y vecinalistas que ayudaran a ganar un posible balotage. “Son dos lenguajes distintos: uno porteño y otro de rosca más peronista”, describió una calificada fuente del ala política.

Es que María Eugenia Vidal concentra tras de sí y su mano derecha y jefe de Gabinete, Federico Salvai, las estrategias de la pre-campaña que comenzará a desandarse a partir del 15 de enero. Tras su descanso en Chapadmalal, la gobernadora definirá dos temas sustanciales: el adelantamiento de las elecciones bonaerenses y ultimar detalles con Nación para la devolución de los $19 mil millones que pretende para actualizar el Fondo del Conurbano afectados por la alta inflación.

Pese a la desconfianza de los funcionarios políticos de Balcarce 60, cerca de Vidal sostienen que volverán los ‘facilitadores’ para ayudar en la campaña en distritos donde el PJ talla fuerte; ya está confirmado el titular del Bapro, Juan Curutchet en Esteban Echeverría.

El gran cisma en el oficialismo es si conviene desdoblar o no. En La Plata sostienen que esa estrategia “le haría mucho a daño a Cristina” que aún no tiene un candidato fuerte en Provincia y desacomodaría a los intendentes que le responden, quienes al igual que algún que otro referente del oficialismo, cree que esa teoría la sacó a relucir el vidalismo como una amenaza al Ejecutivo para que le actualice el Fondo del Conurbano. “El ladrón cree que todos son de su condición”, bromeó un funcionario provincial que admitió que “ni Marcos ni Jaime quieren porque temen el impacto económico del desdoblamiento por la desconfianza del círculo rojo que cree que Vidal busca despegarse de Macri”.

Con todo, en el oficialismo saben que necesitarán “un empujoncito” de la economía para tener chances en las elecciones pero nadie arriesga cuando podría venir. “‘La economía va a influir”, concluyó la fuente bonaerense y sostuvo que, de todos modos, los ejes de la campaña irán por otro lado: mostrarán las obras públicas, la lucha contra las mafias y las políticas de seguridad.

Quién sorprendió en el nuevo bunker porteño de Vidal, ubicado en avenida Del Libertador a la altura de Retiro, fue el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien dio un “couching” en la reunión de gabinete bonaerense del martes sobre “trabajo en equipo”’. Pese a las versiones de las últimas semanas, no habría consenso para que sea candidato el año que viene.

Sí tiene ánimo de revancha y tiene en la mira a ex colegas en La Cámpora como el ”Cuervo” Andrés Larroque, el diputado bonaerense José Ottavis, que se incorporará a Alternativa Federal, el armado que suma a 10 gobernadores y también tiene como referentes a Sergio Massa y Miguel Angel Pichetto.

El kirchnerismo sigue construyendo en torno al PJ nacional y los intendentes del GBA que, por necesidad, buscan cobijarse bajo la boleta que encabezaría Cristina. El martes visitaron el instituto Patria jefes comunales como Gabriel Katopodis (San Martín) que, como otros colegas, por lo bajo sostienen que para ganar en 2019 es necesario “proponer algo nuevo” pero que seguramente terminarán siendo furgón de cola de la expresidenta.

ADEMÁS:

Pichetto afirmó que al Gobierno le "conviene polarizar" con Cristina Kirchner

Mauricio Macri arribó a Villa La Angostura para pasar sus vacaciones