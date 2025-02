Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA, habló de un "experimento" y adelantó que "espera instrucciones"

El fundador de Kelsier Ventures reconoció públicamente estar detrás de la criptomoneda. Su aparición llamó la atención de varios usuarios y especialistas en el área cripto debido a la ausencia total de huellas digitales de sus antecedentes. Este fin de semana, en un reportaje concedido a Stephen Findeisen, un youtuber de EEUU vinculado al ecosistema cripto, aseguró que hay otras personas que están detrás de $LIBRA: “Solo tomo decisiones sobre lo que ellos quieren hacer[...] No soy un cerebro maquinando cuánto dinero puedo ganar con las cosas”.

Davis se presentó como un “asesor” de Milei. Cuando le preguntaron si el jefe de Estado argentino había ganado dinero con la operatoria del viernes, contestó “no”. Expresó además que hay dos empresarios argentinos que estuvieron vinculados al lanzamiento del token, “Manuel” y “Mauricio”. Si bien el entrevistador no los individualizó con sus apellidos, ambos se refirieron a Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy, creadores del Tech Forum, un evento realizado en 2024 al que asistió el propio Milei.

“Esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país, entonces estuve hablando con distintas personas y distintas fundaciones para desarrollarlo en los próximos años. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial“, explicó.

Hayden Davis Entrevista $LIBRA Criptomoneda.jpg Hayden Davis brindó una entrevista este fin de semana a un medio de Estados Unidos.

Davis aseguró que “el equipo de Milei” le anticipó que el presidente dará una entrevista este lunes para aclarar los alcances de la situación y respondió que no sabe por qué el jefe de Estado borró el posteo original en el que promovía la compra de la cripto y subió otro retirándole el apoyo. “Yo no tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico”, reflexionó.

Sobre la polémica con el criptoactivo, Davis alegó: “Soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero”. De esta manera, confirmó sus intenciones de reembolsar el dinero, pero aclaró que no hará ninguna maniobra antes de que el equipo económico de Milei se contacte con él. “Por eso di una ventana de 48 horas”, mencionó.

“Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. [...] Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”, dijo.

En relación con las motivaciones que lo llevaron a participar del proyecto, precisó: “Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”. En este contexto, el entrevistador deslizó que el Gobierno nacional habría intentado tomar distancia de él, por lo que Davis respondió: “Recuerda que hay evidencia de que estuve con él múltiples veces, ¿verdad?”.

Javier Milei Segundo Posteo $LIBRA Criptomoneda.jpg El segundo posteo de Javier Milei, explicando por qué había borrado el primero y atacando a las "ratas inmundas de la casta".

La reunión entre Davis y Milei tuvo lugar el pasado 30 de enero. Fue el propio mandatario quien compartió los detalles del encuentro en sus redes sociales, junto con a una foto de ambos. “Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino”, escribió en esa oportunidad el jefe de Estado.

Con respecto a su vínculo entre ambos, Davis aseguró: “Soy un gran simpatizante de Milei y creo que es absolutamente limpio y para nada corrupto. Y creo, que mucha gente en Argentina quiere derribarlo para volver a ser más corruptos”. De igual forma, más adelante en la comunicación, cuestionó al Presidente al decir que “no sabe ni un carajo sobre cripto”.

“Pienso que es brillante. Y creo que sabe algunas cosas sobre blockchain. Pero no creo que se dé cuenta de lo que ha hecho. Así que solo quiero dejar eso en claro y lo respaldo completamente. Creo que es la gracia salvadora para uno de los países más corruptos del mundo”, aclaró luego.

En este marco, el desarrollador dijo temer por su integridad y la de su familia por las múltiples amenazas que puede recibir. Por esto mismo, reiteró que “agradecía al menos que se arroje algo de luz sobre el hecho”. “No soy un estafador ni creo que $LIBRA sea un proyecto muerto”, cerró.

Posteo, marcha atrás y polémica mundial en torno al accionar de Javier Milei

El viernes, Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA como parte de un proyecto privado para “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Cinco horas más tarde, cuando hervían las redes sociales con críticas a su comportamiento, dijo que en realidad no estaba interiorizado sobre cómo era realmente la operatoria y borró el mensaje original.

Javier Milei Primer Posteo $LIBRA Criptomoneda.jpg El primer posteo del presidente sobre el tema: estuvo fijo varias horas y luego de la polémica lo borró.

El primer posteo provocó una suba en la cotización de la cripto -de la que no había antecedentes- de más de 1.000 por ciento. El segundo, un desplome. Así, hubo una minoría que logró comprar el token cuando valía prácticamente cero y venderlo en precios récord, lo que les aseguró ganancias millonarias en dólares. Otros, ingresaron al mercado cuando estaba en pleno auge por la publicación original de Milei y no pudieron vender antes de que se derrumbara su valor, lo que provocó que perdieran todo el capital invertido.

La trama, que provocó pérdidas millonarias a inversores de todo el mundo, provocó una serie de interrogantes que todavía no tienen respuesta. “¿Hubo personas con información privilegiada que se aprovecharon del tuit inicial de Milei para hacer fortunas?“, ”¿Por qué el Presidente apoyó el proyecto en un primer momento y luego dio marcha atrás?“, ”¿Quiénes se beneficiaron?“, ”¿Por qué los inversores iniciales (probablemente creadores de $LIBRA) vendieron toda su tenencia en pocos minutos cuando en realidad deberían ser quienes tienen que darle sustento a un proyecto nuevo y aparentemente serio?“.