Hernán Lacunza cruzó a Patricia Bullrich y usó una típica frase de Javier Milei

Hernán Lacunza, quien fuera ministro de Hacienda durante el gobierno de Cambiemos y es el hombre propuesto por el otrora jefe de Estado para encaminar dicha jugada política, salió por redes sociales al cruce de Patricia Bullrich, actual titular del área de Seguridad, quien lo había criticado duramente en una entrevista este domingo.

Con un largo posteo en la red social X, el ex funcionario del macrismo detalló punto por punto la respuesta a la candidata presidencial del PRO en 2023, quien lo había señalado por presuntamente criticar a Luis "Toto" Caputo en una nota publicada por Clarín.

En el reportaje, Lacunza le había puesto puntajes a la labor económica durante el gobierno de Milei, destacando con un 10 a ministro de Economía por el tema fiscal; y un 4, en lo cambiario. Eso hizo que Bullrich, en una entrevista le recomendara a Lacunza que "se fije" como "achuraba a un ministro", en referencia a la crítica a Toto.

Embed Buen día @PatoBullrich

1. Veo que esta parte del repo, la intolerancia a la disonancia, te pareció bien !

2. Con su voz potente, el Presidente nos dio una lección en la campaña del año pasado: falacia ad hominem = falta de argumento. Y nos ganó mal! Usémosla!, así tenemos… pic.twitter.com/RttKvhqROC — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) January 13, 2025

El ex ministro de Economía usó una frase utilizada en campaña por el presidente Javier Milei: "Falacia ad hominem=falta de argumento" y arrancó su punteo con la siguiente frase: "Buen día, Patricia Bullrich. Veo que esta parte del reportaje (publica la nota que le hicieron en Clarín), la intolerancia a la disonancia, te pareció bien!".

Luego, en el segundo punto, destacó y recomendó: "Con su voz potente, el presidente nos dio una lección en la campaña del año pasado: falacia ad hominem=falta de argumento. ¡Y nos ganó mal! Usémosla, así tenemos chances la próxima". Y continuó al llegar al tercer punto: "Para no quedarse con el título de la nota: sobresaliente fiscal (valiente Toto Caputo), aprobado monetario (notable Santiago Bausili), pendiente cambiario (no importa quién, los problemas nunca son las personas, sino los sistemas). Aprobamos primer grado (no era fácil), faltan 6 de primaria y 5 de secundaria (Pacto de Mayo)".

En el cierre, a través de otros dos punteos, consideró: "Salvo para gobiernos infalibles, ponderar riesgos puede evitar un despiste más adelante y consolidar un programa bien concebido, nunca exento de curvas. Si la invitación a la mesa de diálogo es solo para los que piensen todo igual, va a ser aburrida y nadie va a aprender nada".

Lacunza respondió las afirmaciones del domingo de la ministra de Seguridad en un canal de noticias en las que afirmó que "hay gente en el PRO que comparte nuestras ideas y hay gente que no las comparte", y sostuvo en alusión a Lacunza: "El que comparte las ideas a medias, o comparten sólo una idea pero otra no, con ese no".