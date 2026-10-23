Hotesur-Los Sauces: el tribunal inició el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner

El Tribunal Oral Federal Nº 5 inició el debate tras unificar las causas. La Fiscalía sostiene que hubo un esquema de presunto desvío de fondos públicos y lavado de dinero.
El juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo, el diputado Máximo Kirchner y otros imputados por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes en el Tribunal Oral Federal N.º 5 con la palabra de los fiscales quienes apuntaron a los sospechosos de integrar una presunta asociación ilícita y de participar en maniobras de lavado de activos vinculadas con fondos provenientes de la obra pública.
El debate quedó a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera la unificación de ambas causas en un único proceso.
Durante la primera audiencia, Cristina y Máximo Kirchner participaron de manera virtual, al igual que otros acusados que recibieron autorización para hacerlo. Sin embargo, el presidente del tribunal aclaró que se trata de una modalidad excepcional y que deberán comparecer presencialmente cuando se realicen sus respectivas indagatorias.
En la lectura del resumen de la acusación, el Ministerio Público Fiscal planteó que la presunta estructura delictiva habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Según la acusación, el esquema habría involucrado a funcionarios y empresarios y habría tenido como objetivo sustraer fondos públicos mediante contratos de obra pública vial y canalizar parte de esos recursos hacia el entorno familiar de los expresidentes.
“La asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas”, sostuvo la Fiscalía.
Los investigadores también señalaron que, presuntamente, se habría desarrollado un sistema para transferir y disimular parte de las ganancias mediante préstamos, operaciones inmobiliarias, alquileres de propiedades y contratos vinculados con establecimientos hoteleros.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Cristina Kirchner habría diseñado, ejecutado y dirigido un mecanismo de reciclaje de fondos de origen ilícito. En tanto, Máximo Kirchner está señalado como presunto organizador de la asociación investigada y fue mencionado por su función como presidente del directorio de la empresa familiar Los Sauces S.A.
La acusación también incluye operaciones relacionadas con propiedades adquiridas por la familia y con los negocios hoteleros e inmobiliarios de las sociedades investigadas.
Entre los empresarios imputados figuran Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes la Fiscalía también atribuye un papel organizativo dentro de la presunta estructura.
Las acusaciones deberán ser examinadas durante el juicio. La apertura del debate no implica que los imputados hayan sido declarados culpables.
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