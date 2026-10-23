Hotesur-Los Sauces: el tribunal inició el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner

Según la acusación, el esquema habría involucrado a funcionarios y empresarios y habría tenido como objetivo sustraer fondos públicos mediante contratos de obra pública vial y canalizar parte de esos recursos hacia el entorno familiar de los expresidentes.

“La asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas”, sostuvo la Fiscalía.

Los investigadores también señalaron que, presuntamente, se habría desarrollado un sistema para transferir y disimular parte de las ganancias mediante préstamos, operaciones inmobiliarias, alquileres de propiedades y contratos vinculados con establecimientos hoteleros.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Cristina Kirchner habría diseñado, ejecutado y dirigido un mecanismo de reciclaje de fondos de origen ilícito. En tanto, Máximo Kirchner está señalado como presunto organizador de la asociación investigada y fue mencionado por su función como presidente del directorio de la empresa familiar Los Sauces S.A.

El Tribunal Oral Federal N.º 5 comenzó el juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, que fueron unificadas por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

La acusación también incluye operaciones relacionadas con propiedades adquiridas por la familia y con los negocios hoteleros e inmobiliarios de las sociedades investigadas.

Entre los empresarios imputados figuran Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes la Fiscalía también atribuye un papel organizativo dentro de la presunta estructura.

Las acusaciones deberán ser examinadas durante el juicio. La apertura del debate no implica que los imputados hayan sido declarados culpables.