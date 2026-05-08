Imputaron a Demian Reidel y abrieron una investigación por irregularidades con tarjetas corporativas

La investigación tomó impulso tras la difusión de un informe titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. - Cuenta N° 338402”, incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública impulsado por la legisladora Florencia Carignano.

De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte detallaba fechas, operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados durante casi un año.

Marcela pagano Marcela Pagano fue quien presentó la denuncia que derivó en la imputación y apertura de la investigación judicial.

El fiscal González sostuvo que del análisis preliminar de los movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

Además, remarcó que la documentación presentada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, y tampoco aclaraba si los consumos correspondían a una única tarjeta o a plásticos adicionales.

Otro de los puntos observados por la fiscalía es la ausencia de una rendición documentada sobre el destino institucional de los gastos detectados en el informe.

En ese marco, González advirtió que incluso si parte de los consumos hubieran sido realizados durante viajes oficiales, algunos podrían resultar incompatibles con la normativa vigente sobre viáticos y gastos de representación.

Como primeras medidas de prueba, la fiscalía solicitó incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente e identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada.

También pidió información bancaria detallada sobre cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario asociado al plástico utilizado.