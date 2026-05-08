Imputaron a Demian Reidel y abrieron una investigación por irregularidades con tarjetas corporativas

El fiscal Ramiro González impulsó la causa tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. Investigan consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 en Nucleoeléctrica Argentina.
Demian Reidel quedó formalmente imputado en una causa que investiga presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. La decisión fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, luego de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
Según la investigación, el foco está puesto sobre movimientos realizados con una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402. La causa busca determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en el manejo y administración de esos gastos entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el requerimiento de instrucción, el fiscal también incluyó a integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la empresa estatal por una presunta omisión en las tareas de control y supervisión de los consumos realizados.
La investigación tomó impulso tras la difusión de un informe titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. - Cuenta N° 338402”, incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública impulsado por la legisladora Florencia Carignano.
De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte detallaba fechas, operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados durante casi un año.
El fiscal González sostuvo que del análisis preliminar de los movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.
Además, remarcó que la documentación presentada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, y tampoco aclaraba si los consumos correspondían a una única tarjeta o a plásticos adicionales.
Otro de los puntos observados por la fiscalía es la ausencia de una rendición documentada sobre el destino institucional de los gastos detectados en el informe.
En ese marco, González advirtió que incluso si parte de los consumos hubieran sido realizados durante viajes oficiales, algunos podrían resultar incompatibles con la normativa vigente sobre viáticos y gastos de representación.
Como primeras medidas de prueba, la fiscalía solicitó incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente e identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada.
También pidió información bancaria detallada sobre cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario asociado al plástico utilizado.
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