Milei encabeza nueva reunión de Gabinete en medio del escándalo Adorni

Se espera que en el encuentro Javier Milei analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, en medio de la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14:00 hs: el encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.
Se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y las novedades sobre de la investigación judicial sobre el ex panelista televisivo y radial.
El oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la situación judicial de su ministro coordinador que entrega novedades semana a semana.
Y, además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos. El jefe de Estado participará de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.
En la mesa chica del Presidente sostienen que las denuncias y críticas contra Adorni forman parte de una operación política destinada a desgastar su figura y evitar una eventual candidatura a jefe de Gobierno porteño en 2027.
"Manuel es fuerte en Ciudad y lo quieren destruir. Todos los que jueguen a favor de su desgaste son traidores", señalaron desde el oficialismo.
La situación generó además un fuerte malestar interno tras las declaraciones de Patricia Bullrich, quien pidió públicamente que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada patrimonial.
De acuerdo a fuentes oficiales, tras esas declaraciones no hubo reuniones ni contactos entre Bullrich y Milei, ni tampoco entre la senadora y el jefe de Gabinete.
En distintos sectores de la Casa Rosada reconocieron que las expresiones de Bullrich reflejaron una preocupación que varios funcionarios mantienen en privado, aunque consideraron que sus dichos representaron un "desconocimiento de autoridad" frente a la línea de respaldo total que sostiene Milei hacia Adorni.
Esperan que el jefe de Gabinete presente finalmente su declaración jurada durante la próxima semana.
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