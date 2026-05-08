Milei encabeza nueva reunión de Gabinete en medio del escándalo Adorni

En la mesa chica del Presidente sostienen que las denuncias y críticas contra Adorni forman parte de una operación política destinada a desgastar su figura y evitar una eventual candidatura a jefe de Gobierno porteño en 2027.

"Manuel es fuerte en Ciudad y lo quieren destruir. Todos los que jueguen a favor de su desgaste son traidores", señalaron desde el oficialismo.

La situación generó además un fuerte malestar interno tras las declaraciones de Patricia Bullrich, quien pidió públicamente que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada patrimonial.

De acuerdo a fuentes oficiales, tras esas declaraciones no hubo reuniones ni contactos entre Bullrich y Milei, ni tampoco entre la senadora y el jefe de Gabinete.

En distintos sectores de la Casa Rosada reconocieron que las expresiones de Bullrich reflejaron una preocupación que varios funcionarios mantienen en privado, aunque consideraron que sus dichos representaron un "desconocimiento de autoridad" frente a la línea de respaldo total que sostiene Milei hacia Adorni.

Esperan que el jefe de Gabinete presente finalmente su declaración jurada durante la próxima semana.