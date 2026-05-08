Máximo Kirchner se somete a una intervención quirúrgica

“¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico”, expresó.

“A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”, manifestó.

En tanto, dijo: “Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”.

“Abrazo. Nos estamos viendo… PD: Después de tantas operaciones de prensa…”, culminó su mensaje el hijo de la ex mandataria.