Internaron de urgencia a José Alperovich

Justamente su esposa, la ex Gran Hermano, lo acompañaba en la clínica, según las imágenes que dio a conocer este mismo domingo el periodista Ángel de Brito.

“Les cuento más en mi IG. Alperovich internado”, publicó el periodista en “X” para luego en Instagram compartir una imagen y agregar: “Marianela Mirra en el piso 4 del Italiano. Alperovich apendicitis”.

Condenado por abuso

Alperovich, de 70 años de edad y gobernador tucumano entre 2003 y 2015, cumple una condena firme de 16 años de prisión por haber sido hallado culpable en el caso por la violación de una sobrina suya.

La internación de urgencia ocurre pocos días después de que José Alperovich y Marianela Mirra dieran el sí en Puerto Madero. El exgobernador cumplía el arresto domiciliario en ese lugar cuando se desarrolló la ceremonia el pasado jueves. La unión fue en forma armoniosa y sin la presencia de periodistas, aunque se lograron obtener imágenes de la unión.

Horas antes del evento, Marianela Mirra, campeona de la cuarta edición de Gran Hermano, había reconocido en diálogo con Pamela David que el casamiento estaba previsto desde hacía tiempo y que no había nada extraño. No obstante, aclaró que todo lo que se dice sobre la ostentación y el catering los perjudica muchísimo.