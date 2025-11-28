Las primeras imágenes del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

El festejo privado se realizó en el domicilio del político peronista en Puerto Madero, en donde se encuentra cumpliendo una condena de 16 años de prisión domiciliaria por ser encontrado culpable en la causa de abuso sexual iniciada por su sobrina.

casorio

Tras casi 20 años de relación - que se inició cuando él estaba casado con la ex diputada y senadora Beatriz Liliana Rojkés- la pareja se casó en medio de los rumores de una supuesta cancelación. En las imágenes de "Farandula Show" se la puede ver a ella con un vestido de novia blanco y el sólo con una camisa.

“No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más” dijo la ganadora de "Gran Hermano 2007" en "Desayuno Americano", en América TV.