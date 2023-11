Jaime Bayly dijo que Javier Milei fue "impuntual, autoritario y homofóbico"

Luego de que la nota saliera a la luz, el escritor brindó detalles de lo que fue el detrás de escena del reportaje al candidato de LLA.

“Milei llegó con bastante tardanza. De hecho, incluso había contratado a una maquilladora, Jimena, que llegó puntualmente. Gracias Jime”, comenzó diciendo Bayly.

Acto seguido, el escritor peruano contó otra situación que le tocó vivir mientras lo entrevistaba: “En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación, de la moneda y se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Además, yo no se lo había preguntado”.

En declaraciones con Orson Radio, Jaime Bayly admitió que trató de interrumpirlo en varias ocasiones: “No me dejaba interrumpirlo. Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy dando una clase’. Después editas y le cortas los pedacitos en los que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo”.

"Homofóbico, desdeñoso, burlón"

Por último, el periodista se refirió a otro de los momentos en los que sintió incomodidad durante el encuentro: “Luego (Milei) usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante. `A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta`. Si no suena homofóbico, desdeñoso, burlón. En ese punto me sentí un poco tocado”.