Milei vende el terreno donde están Jumbo y Easy

Se trata de un predio de 42.044 metros cuadrados ubicado en Avenida Cerviño y Bullrich, en pleno corazón de Palermo, una de las zonas más caras y codiciadas del país. Su valor inmobiliario es millonario, y la noticia ya despertó el interés de grandes desarrolladores que sueñan con levantar torres, oficinas de lujo o nuevos polos comerciales.

La historia del terreno está ligada a un contrato firmado en 1994 con Cencosud, que le permitió explotar el espacio por 20 años más una prórroga de cinco. Esa concesión venció en 2019, pero la empresa logró una extensión especial de dos años con una cláusula clave: el Estado podía vender en cualquier momento. Ahora, la Agencia de Administración de Bienes del Estado activó esa cláusula y comenzó el proceso de venta.

El acuerdo de desocupación le da a Cencosud hasta diciembre de 2026 para abandonar el predio. El único espacio que no será incluido en la operación es el quincho y comedor familiar del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.

En el sector inmobiliario se espera una subasta récord, no solo por la ubicación privilegiada, sino porque el terreno es una pieza única en una ciudad con cada vez menos espacios libres para grandes proyectos. Las restricciones urbanísticas de la Ley 6044 marcarán qué se podrá construir allí, pero no frenan el apetito de los inversores.

Esta venta se enmarca en el plan del Gobierno para desprenderse de inmuebles estatales que considera “innecesarios” y así obtener fondos frescos. Lo cierto es que, con el avance de la operación, el mapa comercial de Palermo podría cambiar para siempre.