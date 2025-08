Margarita Barrientos, a Milei: "La gente no llega a fin de mes y viene a los comedores"

La fundadora del comedor “Los Piletones”, con presencia en Villa Soldati, aseguró que “la gente no llega a fin de mes, concurre a los comedores, hace fila en hospitales y farmacias para conseguir medicamentos. Lo vivimos día a día”.

Barrientos, una figura de larga trayectoria en el trabajo social, advirtió que el principal problema está en el estancamiento de los salarios: “Si no aumentan los sueldos, ¿cómo va a llegar la gente a fin de mes? Un jubilado no llega ni a una semana. Hay que conocer la realidad para analizar que la gente no llega y menos con el sueldo que tiene”.

Frente a los dichos del mandatario, que sostuvo que si esa frase fuera cierta “las calles estarían llenas de cadáveres”, la dirigente prefirió apelar a los datos concretos: actualmente, su organización alimenta a unas 9 mil personas por día entre las distintas sedes, ofreciendo desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Desde su experiencia diaria, explicó que no aumentó el número de personas que asisten a los comedores, pero se mantiene “estable y alto”. Además, recordó que recientemente debieron cerrar una sede en Cañuelas por falta de ayuda estatal y que otros espacios sociales enfrentan serias dificultades para sostener la asistencia alimentaria.

Barrientos también reveló que esperan novedades oficiales: “Dicen que a partir del 18 de este mes vamos a tener noticias”, en referencia a posibles respuestas del gobierno nacional ante la falta de recursos para comedores.