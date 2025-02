Javier Milei justificó la salida del titular de la Anses: "La agenda la determino yo, no un funcionario de segundo orden"

"No tenía que hablar de un tema que no está en agenda, ¿a título de qué lo hizo? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden", explicó el mandatario, en declaraciones a Radio Rivadavia, sobre la salida de De los Heros, quien había hablado sobre la reforma previsional.

Y agregó: “Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. ¿A titulo de qué?“, se pregunto en forma retórica el presidente, con su estilo, sin ocultar su malestar.

“La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate, primero tengo que corregir los desequilibrios que nos dejó el kirchnerismo cuando nos robaron las jubilaciones”, explicó Milei.

El presidente Javier Milei aclaró hoy que "la reforma jubilatoria no es para este momento", al salir al cruce de declaraciones formuladas el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Mariano de los Heros. Así, el jefe de Estado echó por tierra la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año.

De los Heros había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional "antes de fin de año", pero Milei desechó de plano esa posibilidad, en medio del año electoral.

Actualmente, con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años. No obstante, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a esos trabajadores del sector privado a jubilarse si reúnen esos dos requisitos porque pueden optar por trabajar hasta los 70 años.

Además, ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros ratificó que "el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación" y volvió a la carga con la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

La Prestación Proporcional - figuraba en el proyecto de Ley Bases pero luego del Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso- consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo (en febrero ese mínimo es de $218.469).

Cómo fue el rating de la entrevista a Javier Milei

La entrevista de Javier Milei en A24, durante el programa de Antonio Laje, comenzó con 0,9 puntos de rating, lo que lo posicionó en el tercer puesto desde el inicio de la franja horaria.

Según informa Nacho Rodríguez en Twitter, pese a una leve mejora, el promedio general de la emisión apenas alcanzó 1,1 puntos, muy por debajo de Todo Noticias, que lideró cómodamente con 2,7 puntos, y de Crónica TV, que obtuvo 1,2 puntos.

Si bien el canal apostaba a un mayor impacto con la aparición del presidente, la emisión no logró captar la audiencia esperada.

Desde el 10 de febrero, A24 emprendió una renovación completa de su programación, con la incorporación de periodistas de renombre como Eduardo Feinmann, Luis Novaresio, Pablo Rossi y Nicolás Wiñazki.