Javier Milei lanzó su partido de cara a 2025: las 15 definiciones destacadas

En medio de un gran operativo de seguridad, el jefe de Estado volvió al parque ubicado en el límite de los barrios de San Telmo y La Boca, que fue el escenario de sus primeros actos cuando decidió volcarse a la política partidaria. El regreso fue para presentar su espacio político, como parte del armado y organización que viene liderando su hermana Karina de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

Precisamente, Karina Milei fue la primera oradora del acto y anheló un triunfo electoral en 2025 para "llenar de diputados y senadores el Congreso y votar las leyes que el país necesita". "Javier nos precisa hoy más que nunca", destacó la secretaria General de la Presidencia en su mensaje.

También estuvieron presentes respaldando al mandatario el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Una de las grandes ausentes fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en los últimos meses criticó algunas medidas de la administración libertaria.

Las 15 definiciones destacadas de Javier Milei en Parque Lezama

1. "Quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes, que nada tienen de trolls, son todos de carne y huegos, pedazo de soretes".

2. "Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls. Los que les muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos".

3. "Les cuento que esto está rompiendo todos los manuales de político: el ministro (Luis Caputo) que hizo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, vivado por toda la muchedumbre. ¡Viva la libertad, carajo!. ¡Viva Toto!".

lezama2.jfif Javier Milei compartió el escenario junto a su hermana Karina en Parque Lezama.

4. "A los kukas (en referencia al kirchnerismo) nunca les importó la verdad. Siempre les importó el relato, por eso dijeron que la pobreza era estigmatizante y dejaron de medirla. Y después vienen a hablar de pobreza, manga de delincuentes, ladrones, mentirosos".

5. "Tengo que reconocer la grandeza de esa mujer enorme que hoy ocupa el Ministerio de Seguridad, y ese hombre que ocupa el Ministerio de Defensa: la doctora Bullrich y el doctor Petri, que vinieron a apoyar el cambio, el cambio liberal radicalizado".

6. "A los nuevos traidores también se los va a tragar la tierra".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1840208042614243671&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en el lanzamiento nacional de nuestro partido. pic.twitter.com/XUBMQdkTcy — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 29, 2024

7. "Se hizo el protocolo antipiquete, y eso que parecía imposible, que no se cortaran más las calle, que el que cortara no cobrara los planes, eso que parecía una locura, algo imposible, no sólo que logramos que no volvieran a pisar la calle, sino que llevamos cuatro meses sin piquetes... y decían que era imposible".

8. "Logramos que pasara el registro de ADN para los violadores, en contra de los kirchneristas y de toda la izquierda. Porque si hay algo que dijimos, y se lo dijimos de frente a los delincuentes: el que las hace las paga. En Argentina, el que las hace las paga".

9. "Si tomamos la AUH y tomamos el Plan Alimentar, hoy se cubre el 100% de la canasta básica, cuando el gobierno que amaba tanto a los pobres, solo cubría el 50%... Quieren tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos".

lezama3.jpg Los partidarios de Milei se acercaron desde temprano a Parque Lezama para escuchar su discurso.

10 "Quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas empobrecedores: la pobreza en el segundo trimestre del año fue del 51%; por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en Argentina".

11. "Van cuatro meses seguidos donde los salarios le vienen ganando claramente a la inflación, recomponiendo el poder real de compra de los asalariados, recomponiendo la situación de los trabajadores. Por lo tanto, no tengan dudas que la pobreza va a seguir cayendo".

12. "Cuando ellos se fueron la jubilación era de 80 dólares la mínima; y hoy es de 240 dólares. Se triplicó en moneda dura, no en pesos papel pintado emitidos por un gobierno de chorros".

13. "Somos el mejor gobierno de la historia argentina".

14. "Si queremos darles pelea, tenemos que organizarnos. Y es por ello que he encomendado a mi hermana, el verdadero Jefe, que levante y lleve la antorcha de la libertad, creando La Libertad Avanza en todo el país".

15. "De acá para adelante sólo vamos a tener buenas noticias; y en el año 2025 vamos a dar un batacazo electoral".