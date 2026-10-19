Javier Milei mira al 2027: "Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás"

“Dicen que crecemos a dos velocidades, que la inflación no baja tan rápido. Antes ni crecíamos”, dijo el mandatario, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el acto celebrado en el Espacio DUAM. También cargo contra “los economistas chantas” que señalaron que el Régimen de Incentivo a las Grandes Exportaciones (RIGI) tiene un costo fiscal de unos US$ 8.500 millones, según el cálculo de la consultora Eco-Go

Quienes hacen esas cuentas “son incapaces de generar valor. El RIGI genera empleo y dólares, es una pieza clave de nuestro trabajo”, aseguró Milei .

“Durante una década, Vaca Muerta funcionó a media máquina, con precios pisados, cepos y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años, comenzamos a exportar como nunca”, afirmó. Luego, destacó el récord mensual de exportaciones energéticas y aseguró que superaron los US$10.000 millones. “Qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos, ¿no?”, ironizó.

Durante su discurso, repasó los datos de producción de petróleo, reivindicó las medidas regulatorias de su administración y sostuvo que el país está en condiciones de consolidarse como uno de los principales exportadores de energía de la región.

En conjunto a nivel nacional, la producción de petróleo también alcanzó niveles históricos: pasó de unos 635.000 barriles diarios en 2023 a 932.000 en agosto de este año, de acuerdo con las cifras expuestas por el mandatario. “Hoy, por primera vez en la historia, nos encontramos a pocos pasos del millón de barriles diarios”, y sostuvo que el registro superó el máximo histórico de 1998.

Asimismo, Milei resaltó "el récord de exportaciones" al destacar el superávit de 2.976 millones de dólares en la balanza comercial de septiembre según anunció el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "En un mes superamos los diez mil millones de dólares", ponderó.

Y continuó: "Esta era la máxima expresión del modelo kuka. Precios pisados, subsidios que generaban un derroche de consumo, cepo y prohibiciones de exportar. Es decir, castigar al que produce para buscar comprar votos con tarifas de mentira. Y así, la balanza energética alcanzaba rojos de hasta cinco mil millones de dólares anuales".

Al respecto, remarcó: "¿Ustedes se imaginan si en este momento Argentina tendría que ir a buscar al mundo sesenta mil millones de dólares para financiar al fisco y además, arrancar con la balanza energética entre 20 mil millones y 25 mil millones de dólares abajo? En otro contexto, en el viejo modelo, hoy hubiéramos volado por los aires, hoy tendríamos una hiperinflación, hoy tendríamos caídas del PBI en torno al 10 o 15 por ciento".

Javier Milei dijo que la idea de que la gente no llega a fin de mes es "una pelotudez que impulsó el kichnerismo" y afirmó: "La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa".

"Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?", se preguntó el mandatario.