El voto que pidió seguir: Milei conserva su atractivo pese al desgaste/Por Fernanda Veggetti

El oficialismo tenía grandes chances de ganar, aunque fuera por poco. Es muy difícil que el electorado le diga que no a un gobierno que, con todas sus turbulencias, todavía conserva el atractivo de la novedad. A pesar de haber atravesado seis meses complicados, la sociedad llegó a las urnas agotada, desilusionada y con poca energía. En ese clima, muchos optaron por otorgarle un voto de crédito hasta 2027, curiosamente similar al 42% que obtuvo Mauricio Macri en las legislativas de 2021. Un detalle nada menor.

No siempre se vota con el bolsillo, ni siquiera en función del apoyo o del rechazo a un estilo presidencial. Vale repasar el combo del deterioro libertario: recesión económica, cansancio con el estilo de liderazgo, falta de empatía en temas de alta sensibilidad y sospechas de corrupción.

El electorado, además, está menos polarizado de lo que suele creerse. Que los dos primeros espacios sumen el 73% implica varios puntos por debajo del 77% que alcanzaron el kirchnerismo y Juntos por el Cambio cuatro años atrás. Que hoy no haya una tercera fuerza capaz de capturar la mayoría de ese tercio no le quita mérito a esta tendencia: la polarización se está atenuando.

imagen Axel Kicillof participó del 8º Congreso Internacional de CONINAGRO, donde destacó el rol del cooperativismo en el desarrollo argentino.

Este escenario también deja señales de desgaste en las expectativas de liderazgo —y eventual candidatura presidencial— de Axel Kicillof. Acertó con el desdoblamiento en su primer capítulo del 7S, pero el resultado de ayer dejó lesionado su proyecto político hacia 2027.

De todos modos, conviene no dejarse engañar por la sorpresa: la confederación peronista está lejos de ser una especie en extinción

