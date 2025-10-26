Kicillof a Milei: "Seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con su modelo"

“Por eso, ante esta situación después del 7 de septiembre se fue a Estados Unidos a pedirle auxilio y apoyo al presidente (Donald) Trump y esos fondos de inversión. Ni el gobierno de Estados Unidos y el JP Morgan no son sociedades de beneficencia. Si vinieron a la Argentina no es más que para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos”, afirmó.

El mandatario provincial remarcó que el “trabajo, esfuerzo, comprensión y generosidad” de la militancia y sostuvo que los resultados en la provincia fueron “muy ajustados, con una mínima diferencia de 0,5 por ciento” en contra del peronismo.

De todos modos, destacó desde el búnker de Fuerza Patria que “de los 15 diputados que teníamos para renovar, renovarán los 15 y uno más” que irán a “defender nuestras convicciones al Congreso”.

Kicillof estuvo acompañado en el búnker por los referentes Máximo Kirchner y Sergio Massa y por los diputados electos Jorge Taiana y Juan Grabois, entre otros.