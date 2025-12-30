Javier Milei recibió al viceprimer ministro de Nueva Zelanda

Según fuentes periodísticas, los mandatarios dialogaron principalmente sobre cuestiones comerciales vinculadas a ambos países.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, mientras que el funcionario neozelandés llegó junto a su pareja, Alexandra Vincent Martelli.

A partir de los datos de un estudio del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), en noviembre de este año, la Argentina exportó 63,4 millones de dólares a Nueva Zelandia.

Los principales productos que se vendieron fueron harina de soja (USD57,5M), frutas y nueces procesadas (USD1,25M), y otros residuos de vegetales (USD1,25M).

El comercio bilateral con el país de Oceanía viene creciendo sostenidamente desde hace un lustro a una tasa anualizada del 29,6%, según datos de esta plataforma digital.

Seymour es referente de la Association of Consumers and Taxpayers (ACT) y se autodefine como un militante de derecha liberal. El partido que lidera el funcionario neozelandés integra la colación gobernante en Nueva Zelanda junto al Partido Nacional y a New Zealand First.

Desde el 31 de mayo, se desempeña como viceprimer ministro e impulsó una medida de reducción de 41 a 20 ministerios al sostener que el equipo estaba “inflado”. Se trata de una política similar a la que implementó el mandatario tras asumir en diciembre de 2023.

La visita sorprendió a varios integrantes del Poder Ejecutivo, dado que el país es un socio competitivo, “no complementario”, pero se enmarca luego de que la aerolínea China Eastern Airlines anunciara en diciembre de 2025 un vuelo por la ruta Shanghai - Buenos Aires, con escala técnica en Auckland.