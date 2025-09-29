Javier Milei visitó una fábrica en Tierra del Fuego y fue recibido por una protesta

Milei le bajó el tono a la manifestación y la relacionó con sectores opositores. "El sindicalismo en la Argentina está muy politizado. Está muy alineado con un partido político que, además, se encuentra alineado a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Es un modelo que en la Argentina lleva 70, 80 años, y de ser un país rico, de ser un país desarrollado, somos el único que nos convertimos en subdesarrollado", afirmó el líder de La Libertad Avanza.

"¿Quieren volver a eso? Bueno, cada uno puede elegir lo que quiera. Nosotros lo que venimos es a plantear la esperanza de un futuro mejor. Y lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan", remarcó.

ssstwitter.com_1759178073831

En una entrevista con el FM local Aire Libre, Milei defendió los logros de su gestión. "¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011? Por lo tanto, está claro: hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar”.

A menos de un mes de las legislativas, el Presidente destacó también la importancia de los comicios. "Esta es una elección nacional. Entonces lo que se pone en juego son estas cosas... ¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?”, señaló.

newsanmilei2 Milei visitó en Ushuaia una fábrica donde ensamblan electrodomésticos.

Al ser consultado sobre el esquema de exenciones impositivas de Tierra del Fuego, el líder libertario respondió: "Nosotros lo que creemos, primero, que hay derechos adquiridos, sí. Y hay acuerdos tomados. Ese es el primer punto y eso, uno que quiere respetar la institucionalidad, lo tiene que respetar".

"Segundo punto: Tierra de Fuego es la muestra de que si vos le quitás la carga fiscal a un lugar, se expande. Es decir, el problema no es la ventaja, si vos queres, que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos. Es decir, es un modelo que muestra que vos si bajás los impuestos, corres al Estado del medio y podes funcionar mejor. Y eso a nosotros nos parece que es una experiencia que tendríamos que tratar de replicar hacia adelante", continuó.

Actualmente, Tierra del Fuego es gobernada por Gustavo Melella, de Fuerza Patria (FP). Con vista a los comicios del 26 de octubre, selló un acuerdo con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y competirán en unidad bajo el sello FP. Sin embargo, no pudieron evitar la ruptura con los alcaldes peronistas Martín Pérez (Río Grande) y Daniel Harrington (Tohuin), que inscribieron a sus candidatos en el espacio "Defendamos Tierra del Fuego".

En ese contexto, los candidatos de La Libertad Avanza ven la oportunidad de colarse en la pelea central y sumar bancas en la Cámara de Diputados y el Senado.