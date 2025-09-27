Guillermo Francos: "No esperamos los 20.000 millones de EE.UU., tenemos fondos suficientes"

“El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. Basta con la palabra. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también”, afirmó el funcionario, en referencia al respaldo político que obtuvo el presidente Javier Milei en su reciente viaje a Nueva York.

Francos calificó la gira como “de mucha significación para la Argentina” y remarcó: “No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos”. Según explicó, ese acompañamiento le da al país la posibilidad de “mirar el futuro con los temas que realmente tenemos que enfrentar y no con una volatilidad financiera que no tiene ninguna fundamentación”.

Respecto de una eventual asistencia crediticia, el ministro coordinador señaló que no espera que se requiera la aprobación legislativa: “Pensamos que no va a ser necesaria la intervención del Congreso y, si se da, no va a ser un impedimento”.

En otro tramo de sus declaraciones radiales, Francos habló de la relación entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri: “Ellos tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo”.

Finalmente, se refirió a la reunión del Consejo de Mayo que se celebrará el próximo lunes en la Casa Rosada: “Venimos trabajando desde hace tiempo. Esperamos poder seguir avanzando y a fin de año establecer cuáles son los puntos en que hemos conseguido acuerdos para ver si eso tiene impacto en algún proyecto de ley”.