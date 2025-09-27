Tras su regreso de Estados Unidos, Javier Milei pidió una reforma laboral y fiscal

El líder de La Libertad Avanza defendió su gestión económica y apuntó contra la política tradicional. “Nosotros vinimos a hacer algo distinto, no a empezar a construir la casa por el techo, sino a sentar las bases del crecimiento a largo plazo”, sostuvo. Y agregó: "Ahora que los cimientos están firmes, es momento de empezar a ver el fruto de nuestro esfuerzo".

A la hora de referirse al sector turístico, Milei fue contundente sobre su potencial. "Tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global”, subrayó. Y destacó, en ese sentido, los "destinos envidiados por prácticamente cualquier país del mundo", la "diversidad gastronómica reconocida globalmente" y el "capital humano de primer nivel".

fitmilei2 Javier Milei destacó el potencial del sector turístico argentino en la FIT.

De este modo, el mandatario sentenció: “Sólo con estas condiciones, la Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual”.

Para alcanzar ese potencial, el Presidente insistió en la necesidad de generar confianza a largo plazo. “Se precisa estabilidad macroeconómica porque todas estas necesidades requieren de inversión y trabajo para ser satisfechas y para eso necesitamos la estabilidad suficiente para que se puedan proyectar inversiones a diez , 20 o 30 años sin el temor a que la economía vuele por los aires de la noche a la mañana”, argumentó.

Asimismo, Milei mencionó la necesidad de una “reforma del mercado de trabajo”, una “reforma fiscal para bajar impuestos” y erradicar “el flagelo de la industria del juicio”.

En otro momento de su mensaje, el libertario advirtió contra las soluciones que prometió la oposición: “Tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”.

Y concluyó con un llamado a la disciplina: “Estamos constantemente repitiendo que el orden fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla o que los impuestos y las regulaciones deben ser menos. No es un capricho nuestro, es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero”.

Junto al Presidente llegaron a La Rural la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Turismo, Daniel Scioli.