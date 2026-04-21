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Jorge Macri advirtió por la caída del consumo y el impacto en la clase media

El jefe de Gobierno porteño señaló que la actividad muestra fuertes desigualdades entre sectores y pidió medidas para reactivar áreas rezagadas

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri expresó su preocupación por la baja en el nivel de consumo y afirmó que la economía atraviesa un momento complejo, con sectores que mantienen actividad y otros que registran caídas marcadas, especialmente para la clase media. .

El mandatario, en declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que el consumo se presenta “desparejo” y "con cambios en los hábitos" de la población a la hora de comprar. En ese contexto, “Me parece que el Gobierno está tratando de encontrar los mecanismos para ayudar en ese sentido”, consideró.

Y agregó: “Está bien no gastar más de lo que se genera, pero es necesario encontrar mecanismos para activar sectores postergados. El turismo está reactivando, estamos empezando a volver a tener turismo receptivo”

macri negroo

El jefe de Gobierno también se refirió a la posibilidad de que vuelvan los hinchas visitantes a los estadios de la Ciudad y descartó esa alternativa en el corto plazo.. entre otras razones porque , "los propios clubes no están dispuestos a avanzar en ese sentido" por cuestiones económicas y organizativas.

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Indicó que las instituciones "ya cubren su capacidad con público local y no quieren afrontar los mayores costos de seguridad "que implicaría habilitar el ingreso de visitantes. A su entender, no existe interés en modificar el esquema actual.

Por último, Macri adelantó que la Ciudad avanza en la instalación de cargadores para autos eléctricos en espacios públicos y privados. Señaló que la transición hacia este tipo de movilidad se acelerará por los menores costos operativos y el acceso a financiamiento, lo que podría acortar los plazos previstos inicialmente.

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