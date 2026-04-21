Jorge Macri advirtió por la caída del consumo y el impacto en la clase media

Indicó que las instituciones "ya cubren su capacidad con público local y no quieren afrontar los mayores costos de seguridad "que implicaría habilitar el ingreso de visitantes. A su entender, no existe interés en modificar el esquema actual.

Por último, Macri adelantó que la Ciudad avanza en la instalación de cargadores para autos eléctricos en espacios públicos y privados. Señaló que la transición hacia este tipo de movilidad se acelerará por los menores costos operativos y el acceso a financiamiento, lo que podría acortar los plazos previstos inicialmente.