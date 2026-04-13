Jorge Macri: "Vamos a defender la Ciudad de los que creen que es mejor vivir de manera caótica"

El alcalde porteño abordó también la inteligencia artificial como política de Estado. "Está claro que el mundo o la Ciudad que gobernamos hoy no serán los mismos dentro de diez años. Frente a eso, tenemos dos opciones: mirar desde afuera o animarnos a liderar. Nosotros elegimos liderar. La tecnología, por sí sola, no ordena una sociedad. Y ahí está nuestro desafío: pensar tanto en el metro cuadrado como en la formación del capital humano del mañana", dijo.

Y agregó: "La mayoría de nosotros pertenece a la última generación que conoció un mundo no digital. Hoy somos cada vez más huéspedes analógicos que anfitriones digitales. Para nosotros, la IA es una política de Estado que busca tanto potenciar las capacidades de nuestra gente como mejorar los servicios que brindamos”.

En ese sentido, Jorge Macri dio detalles de la aplicación de la inteligencia artificial en la Ciudad. "El 911 ya usa modelos de IA para asignar al equipo indicado en el menor tiempo posible. Estamos aplicando IA para el diagnóstico de cáncer de mama, algo que nos permite detectar la enfermedad un año y medio antes que el ojo humano más entrenado. Hace unos días anunciamos el primer distrito de IA de la región, un ecosistema que integra talento, empresas y conocimiento, y que va a revitalizar el microcentro".

"Los chicos son nativos digitales, pero están desnutridos emocionalmente: hiperconectados, pero cada vez más solos. Por eso, tomamos decisiones como regular el uso del celular en las escuelas y hoy siete de cada diez alumnos no sólo presta más atención, sino que se vincula mejor con sus compañeros. También ordenamos el uso de las pantallas, pero eso no quiere decir que estemos en contra de la tecnología. Fortalecimos las bases del aprendizaje con el centro de tecnologías creativas TUMO, con tres sedes en la Ciudad, y la herramienta Google Gemini a partir de cuarto grado de Primaria. Estamos pensando cómo preparar a una generación para empleos que todavía no existen. No nos escapamos del desafío, vamos a liderarlo", cerró.