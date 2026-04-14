Jorge Macri: "Tenemos una vocación de liderazgo a nivel regional y global"

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AmCham Argentina es una organización no gubernamental con más de 100 años de presencia en el país, y promueve el comercio bilateral e inversión entre EE.UU. y Argentina. Presidida por Marina Schoua, tiene más de 700 empresas socias, de 42 sectores de la economía. En el encuentro en el Centro de Convenciones, Jorge Macri dijo: “El vínculo afianzado con los Estados Unidos nos posiciona junto a los socios correctos. Hoy la Argentina tiene una oportunidad inmejorable para profundizar su inserción en el mundo y ganar protagonismo en la cadena global de valor”.

Bajo el lema “Una Argentina Federal en desarrollo”, el encuentro promueve un espacio de diálogo abierto y colaborativo donde debatir y definir las estrategias para potenciar el desarrollo económico y social del país. Con una agenda centrada en afrontar los desafíos estructurales, priorizando la seguridad energética, se discuten temas vinculados con la agroindustria, la energía, la minería y la salud.

El Jefe de Gobierno recordó al economista Adam Smith al señalar que la riqueza de una Nación y de una ciudad no está en sus recursos sino en la libertad de sus ciudadanos. “Esta Ciudad no tiene petróleo, litio, minerales ni soja. Tenemos algo mucho más valioso: capital humano. El talento de nuestra gente, su capacidad de adaptarse, de innovar y de volver a empezar en los momentos más difíciles. Acá creemos en el libre mercado y en el sector privado, que es el gran protagonista que invierte, genera empleo y agrega valor”, sostuvo Jorge Macri.

Las más de 700 empresas socias de AmCham representan el 24% del Producto Bruto Interno, contribuyen con un 39% del ingreso nacional fiscal y emplean a más de 420 mil argentinos de manera directa, y a 4 millones de forma indirecta.

“En estos años construimos un Estado moderno, ágil y eficiente, que acompaña con orden público y previsibilidad, reglas claras, infraestructura, financiamiento, baja de impuestos y reducción del gasto político. Estas herramientas son muy importantes para que el privado progrese. Atravesamos un cambio cultural que vuelve a celebrar el éxito del privado”, agregó el Jefe de Gobierno.

Y destacó los operativos para recuperar más de 670 propiedades que estaban usurpadas y ya fueron devueltas a sus dueños: “Nosotros siempre vamos a defender la libertad porque forma parte del estilo de vida de los porteños y no vamos a permitir que algunos lo amenacen. Por eso es tan importante haber recuperado el orden en el espacio público. Los barrios volvieron a ser lugares donde vale la pena vivir e invertir”.

Además valoró la decisión de dejar de “regalar casa en las villas” porque no funcionó y facilitar el acceso a viviendas para la clase media porque “esa mayoría silenciosa que siempre cumple y no pide privilegios, hoy empieza a sentir que su esfuerzo vale la pena”.

También mencionó el avance de obras estratégicas, como la nueva Línea F de subte y la primera línea de TramBus, los 781 eventos culturales y recreativos que se desarrollaron en la Ciudad en 2025, la baja de impuestos, la exención del pago del ABL en la gastronomía y la hotelería, y la eximición del pago de Ingresos Brutos a los no profesionales.

“Tenemos una vocación de liderazgo a nivel regional y global porque somos una Ciudad que abraza grandes desafíos. Hace pocos días presentamos un proyecto de ley para crear el Distrito de la Inteligencia Artificial y reconvertir el Microcentro porteño en sinergia con las universidades, investigadores y desarrolladores. Y nos desafiamos con una educación para el futuro”, explicó. En este sentido, el Jefe de Gobierno remarcó la regulación del uso de teléfonos celulares en las aulas y la incorporación como herramienta de aprendizaje de la Inteligencia Artificial en las escuelas primarias a partir de cuarto grado.

Y cerró: “Tenemos por delante una tarea apasionante: construir el país y la Ciudad de los próximos 20 o 30 años. Y eso se logra con visión de futuro y articulación entre el sector público y el privado. No nos conformamos con ser una de las grandes capitales de América Latina, sino que queremos jugar en la liga de las ciudades más importantes a nivel global. Gracias a todos los que ya son parte y bienvenidos los que quieran sumarse e invertir en esta maravillosa Ciudad”.