Jorge Macri se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid

97c5c4eb-f731-4242-a3ca-8ebcc2c04614 El Jefe de Gobierno porteño fue recibido en la sede del Gobierno madrileño en el marco de una gira oficial por España.

Durante la reunión, ambos dirigentes dialogaron sobre los principales desafíos que enfrentan las grandes ciudades en la actualidad, como el crecimiento urbano, la seguridad, la planificación y la generación de empleo. En ese marco, coincidieron en la necesidad de contar con reglas claras, instituciones sólidas y un Estado que acompañe el desarrollo económico sin trabas innecesarias. Macri estuvo acompañado por el secretario general y de Relaciones Internacionales porteño, Fulvio Pompeo.

También hubo un intercambio sobre la visión de ciudad que impulsa cada gestión. Desde ambas partes se destacó la idea de centros urbanos ordenados, seguros y con calidad de vida, donde la actividad económica conviva con espacios públicos activos y servicios eficientes. En ese sentido, Díaz Ayuso definió a Buenos Aires como una ciudad “linda” y “vibrante”.

Además de la agenda local, los mandatarios conversaron sobre la situación regional y el rol de los gobiernos subnacionales en la defensa de valores democráticos. En ese contexto, se mencionaron las manifestaciones de ciudadanos venezolanos en la Puerta del Sol y en el Obelisco, como expresiones públicas en favor de la libertad y la democracia.

jorge-macri-1858832 "Nos unen valores, una cultura, un idioma y una historia. También una visión de respeto por el orden, la propiedad y la libertad individual de nuestros ciudadanos que seguiremos impulsando” (Jorge Macri).

La reunión se dio en la antesala de la 46ª Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se realizará del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, uno de los eventos más importantes del sector turístico a nivel mundial y clave para el mercado iberoamericano.

Contacto con empresarios

Como parte de su visita, Jorge Macri también mantuvo un encuentro con empresarios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Allí presentó proyectos de transformación urbana, infraestructura y desarrollo productivo de la Ciudad, con foco en competitividad y empleo. Participaron funcionarios del gabinete porteño, entre ellos Gabriel Sánchez Zinny y Hernán Lombardi, en una instancia destinada a reforzar el vínculo económico entre Buenos Aires y España.