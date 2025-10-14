Jorge Macri viajó a Abu Dabi en buscar de inversiones para la Ciudad

El Jefe de Gobierno porteño mantuvo encuentros con autoridades del gobierno emiratí, directivos de fondos soberanos y referentes de la cooperación internacional, en el marco de la gira oficial que incluye también a Dubái y Shanghái.

Lo acompañan el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua; Gustavo Gago, secretario de Comunicación; y Ana Ciuti, subsecretaria de Relaciones Internacionales.

En Abu Dabi, la agenda incluyó reuniones con los fondos soberanos Mubadala Investment Company, actores centrales del nuevo mapa financiero global, y con empresas estratégicas como EDGE Group, especializada en innovación tecnológica y seguridad. También formaron parte de los encuentros representantes del sector privado, entre ellos Eagle Hills, compañía líder en desarrollo inmobiliario, y Ethara – Saif Al Noaimi, dedicada a la gestión de eventos y entretenimiento.

Proyectos estratégicos

En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires presentó su cartera de proyectos estratégicos —que incluye la Línea F del subte, la transformación del Autódromo de Buenos Aires y la renovación del frente costero— con el objetivo de atraer capital internacional hacia iniciativas de infraestructura y desarrollo urbano de alto impacto.

Además el Jefe de Gobierno se reunió con H.E. Reem bint Ebrahim Al Hashimy, Ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, lo que permitió consolidar vínculos institucionales, explorar alianzas público-privadas y promover mecanismos de cooperación en materia de desarrollo económico, innovación tecnológica, turismo y sostenibilidad.

También incluyó además una visita protocolar a la Gran Mezquita Sheikh Zayed, uno de los hitos culturales y arquitectónicos más importantes del mundo árabe, en reconocimiento al valor simbólico y espiritual que representa para la región.

Los países del Golfo se consolidan como socios estratégicos para la diversificación de los vínculos económicos y políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Su visión de largo plazo, capacidad inversora y liderazgo regional convierten a la región en un aliado natural para impulsar una agenda moderna de desarrollo urbano, innovación tecnológica y sostenibilidad en la ciudad.

Con esta misión, Buenos Aires reafirma su vocación de proyectarse como un actor relevante en la dinámica global, consolidando su perfil como plataforma de innovación, talento y oportunidades en América Latina y puente estratégico entre regiones, culturas y capitales internacionales.