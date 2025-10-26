José Luis Espert fue a votar y se negó a hablar del caso Fred Machado

Luego de votar en el distrito de San Isidro, y a la espera de que su esposa también lo hiciera, quiso esquivar a la prensa y manifestó que lo vive con “mucha tranquilidad”, aunque su voz y postura expresaron lo contrario.

Espert tuvo que retirar su candidatura, tomarse licencia de su rol como diputado y renunciar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja que presidía, debido a la investigación penal que terminó con una imputación por lavado de dinero. La causa comenzó a raíz de los 200.000 dólares que cobró en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico por Estados Unidos y a la espera de ser extraditado a ese país en los próximos días.

Durante varios minutos sostuvo que no quiere “dar declaraciones” sobre Machado, aunque añadió que “es un día muy bueno para la democracia”.

Al ser consultado sobre su presente, de que su cara aparece en la boleta de LLA en vez de Diego Santilli, remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”. “Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política”, concluyó y se fue, casi a las apuradas, de la escuela en Beccar.

La investigación por presunto lavado de dinero contra Espert cobró días atrás un nuevo impulso con allanamientos en Pergamino, ciudad natal del ex candidato oficialista. La Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, ordenó operativos en un estudio contable vinculado al economista, donde se cree que tendría su domicilio fiscal.

Estos operativos fueron una continuación del allanamiento en la casa de Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre. La investigación se centra en los vínculos entre el diputado y Machado.