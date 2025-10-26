Javier Milei votó en Almagro, saludó a sus militantes y evitó hacer declaraciones

Poco antes de las 11, el líder de La Libertad Avanza llegó junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En la puerta del establecimiento saludó a sus seguidores que se acercaron al lugar y, luego, debió esperar más de cinco minutos para poder votar, ya que tenía tres personas por delante.

También lo acompañaron quien le maneja sus redes sociales, el influencer Iñaki Gutiérrez, y el cineasta que suele registrar todas su actividades, Santiago Oría.

Tras emitir su voto, el líder libertario se retiró saludando a sus militantes y posando para las fotos. Al cabo, se se retiró en la camioneta que lo trasladaba junto a su hermana. Según se informó, seguirá la jornada electoral desde la Quinta de Olivos y por la noche irá al búnker de LLA en el Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba.

A diferencia de la elección porteña del 18 de mayo, esta vez se montó un amplio operativo y se cercó a la prensa con un vallado, lo que complicó el acceso al Presidente.

En las legislativas de este domingo, Milei se juega buena parte de su proyecto político después de dos años de “motosierra” a través de reformas dispuestas como el decreto 70/23 y la ley Bases, un proceso en el que obtuvo apoyos de distintos sectores de la oposición como la UCR, el PRO y gobernadores de distintas extracciones.

votacionmilei1 Javier Milei saludó a los militantes libertarios y se sacó fotos después de votar en la sede de la UTN.

Para el segundo año, ya sin respaldo de la mayoría de los aliados, el oficialismo acumuló derrotas legislativas y el Presidente debió recurrir a vetos que también fueron rechazados por el Congreso, como los casos de las leyes de emergencia en Discapacidad, emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

El Gobierno llegó a los comicios de medio término con una dura derrota por 14 puntos sufrida el 7 de septiembre ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país. Ese revés generó una zozobra e inestabilidad en los mercados que derivó en un pedido de auxilio al Tesoro de estados Unidos, que acudió en ayuda con un swap de monedas de 20.000 millones de dólares.

