Vigilia y muestras de apoyo a Cristina Kirchner en el Sanatorio Otamendi

Desde temprano, el ingreso al sanatorio estuvo rodeado de banderas, afiches y consignas de apoyo. “Cristina siempre con vos”, “Siempre con Cristina”, “Fuerza Cristina”, “Argentina con Cristina” y “Te queremos mucho” fueron algunas de las leyendas que se leían en carteles colocados por la militancia. Una bandera de grandes dimensiones recorría buena parte del espacio donde se concentraron los simpatizantes con la frase: “Nunca caminarás sola”.

El lugar se encontraba custodiado por un operativo de seguridad dispuesto por la Policía Federal, con dos camionetas apostadas en el ingreso al sanatorio, mientras que en los alrededores también se desplegaba personal de la Policía de la Ciudad para garantizar el orden y la circulación en la zona.

Agradecimiento de Máximo Kirchner

En ese contexto, el diputado nacional Máximo Kirchner agradeció públicamente las muestras de afecto y el acompañamiento brindado a su madre durante la internación. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de la militancia concentrada en la puerta del hospital y sumó un breve mensaje: “Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”.

La ex mandataria también recibió la visita y el respaldo de dirigentes del peronismo. Entre los presentes se encontraban la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quienes se acercaron al sanatorio para expresar su apoyo.

Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia el sábado por la noche, luego de que los médicos diagnosticaran un cuadro de apendicitis. Según se informó, la operación “salió bien” y la ex presidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde continuará en observación a la espera de su recuperación.

El traslado al centro de salud se decidió durante la tarde del sábado, tras una evaluación médica realizada en su departamento de la calle San José al 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Ante una dolencia abdominal persistente, los profesionales resolvieron realizar estudios más exhaustivos.

La expresidenta, de 72 años, cumple una condena tras el fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad. El procedimiento médico se llevó a cabo con la correspondiente autorización judicial.