Vigilia y muestras de apoyo a Cristina Kirchner en el Sanatorio Otamendi

Simpatizantes kirchneristas permanecen en las inmediaciones del centro médico porteño a la espera de novedades sobre la evolución de la ex mandataria, quien fue operada de urgencia por un cuadro de apendicitis. Máximo Kirchner agradeció las muestras de apoyo.
Militantes kirchneristas se ubicaron este domingo a los alrededores del Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra internada tras haber sido operada de urgencia por un cuadro de apendicitis. Durante la madrugada realizaron una vigilia y, con el correr de las horas, más personas se acercaron al lugar a la espera de novedades sobre su estado de salud.
Desde temprano, el ingreso al sanatorio estuvo rodeado de banderas, afiches y consignas de apoyo. “Cristina siempre con vos”, “Siempre con Cristina”, “Fuerza Cristina”, “Argentina con Cristina” y “Te queremos mucho” fueron algunas de las leyendas que se leían en carteles colocados por la militancia. Una bandera de grandes dimensiones recorría buena parte del espacio donde se concentraron los simpatizantes con la frase: “Nunca caminarás sola”.
El lugar se encontraba custodiado por un operativo de seguridad dispuesto por la Policía Federal, con dos camionetas apostadas en el ingreso al sanatorio, mientras que en los alrededores también se desplegaba personal de la Policía de la Ciudad para garantizar el orden y la circulación en la zona.
En ese contexto, el diputado nacional Máximo Kirchner agradeció públicamente las muestras de afecto y el acompañamiento brindado a su madre durante la internación. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de la militancia concentrada en la puerta del hospital y sumó un breve mensaje: “Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”.
La ex mandataria también recibió la visita y el respaldo de dirigentes del peronismo. Entre los presentes se encontraban la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quienes se acercaron al sanatorio para expresar su apoyo.
Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia el sábado por la noche, luego de que los médicos diagnosticaran un cuadro de apendicitis. Según se informó, la operación “salió bien” y la ex presidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde continuará en observación a la espera de su recuperación.
El traslado al centro de salud se decidió durante la tarde del sábado, tras una evaluación médica realizada en su departamento de la calle San José al 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Ante una dolencia abdominal persistente, los profesionales resolvieron realizar estudios más exhaustivos.
La expresidenta, de 72 años, cumple una condena tras el fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad. El procedimiento médico se llevó a cabo con la correspondiente autorización judicial.
comentar