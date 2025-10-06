Facundo Manes: "Estoy luchando para que el Congreso debata y plantee la expulsión de Espert"

En declaraciones radiales, Manes recordó que con el senador de peronista alineado al oficialismo nacional, Edgardo Kueider, “se habló de la misma cifra”, por lo que, en el caso de Espert, “debería pasar lo mismo” ya que se comprobó que “recibió dinero del narcotráfico”.

manesespert1 Manes lleva adelante negociaciones con otros bloques para impulsar la salida de Espert del Congreso.

“Tenemos un presidente como Javier Milei que dijo muchas veces que prefiere las mafias al Estado. La Argentina está en una etapa de quiebre y tiene un problema moral, pero también ético y así no vamos a poder crecer”, manifestó el legislador.

En la misma línea, informó que “está conversando con los diferentes bloques”, sobre esta situación, y que muchos consideran que, por impulsar la salida de Espert del Parlamento “va a recibir operaciones” por parte del gobierno nacional. Sin embargo, eso no le preocupa porque “ya las tuvo”. “Ojalá que los diputados y diputadas estén a la altura”, expresó.

Para finalizar habló sobre el escenario de LLA, de cara a las próximas legislativas el 26 de octubre, y de la candidatura, desde su nuevo espacio, donde aseguró que, además de hacer una campaña “lowcost”, es el único candidato “que puede caminar y recorrer la calle”.

“Milei tiene que cambiar. Si no es humilde, si no convoca al diálogo en serio con opositores y si no cambia el gabinete y el plan financiero, porque no hay un plan económico que genere productividad, trabajo y riqueza, nos va a ir mal. Ya estamos mal y, si no cambia todo esto, vamos a seguir todos muy mal”, concluyó.

Su salida ocurrió luego de que ayer le presentara su declinación a la candidatura de las próximas elecciones legislativas de octubre a Milei y éste se las aceptara.

El economista decidió “dar un paso al costado por la Argentina” y, según Milei, demostró que fue un acto “maravilloso” porque dejó demostrado que “no son lo mismo” que el kirchnerismo. “Antepuso el país a una situación personal”, remarcó el mandatario.