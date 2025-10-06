Política |

Facundo Manes: "Estoy luchando para que el Congreso debata y plantee la expulsión de Espert"

El legislador radical y candidato a senador se mostró a favor de la salida del libertario del Parlamento. "Debería pasar lo mismo que con Edgardo Kueider", consideró. Y habló de "operaciones" por parte del gobierno nacional.

El diputado radical y candidato a senador por el nuevo espacio Para Adelante, Facundo Manes, se refirió este lunes a la situación del legislador de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, y aseguró que estar "luchando para que el Congreso debata y plantee se expulsión”.

En declaraciones radiales, Manes recordó que con el senador de peronista alineado al oficialismo nacional, Edgardo Kueider, “se habló de la misma cifra”, por lo que, en el caso de Espert, “debería pasar lo mismo” ya que se comprobó que “recibió dinero del narcotráfico”.

ADEMÁS: Espert renunció a la Comisión Presupuesto y Hacienda

manesespert1
Manes lleva adelante negociaciones con otros bloques para impulsar la salida de Espert del Congreso.

Manes lleva adelante negociaciones con otros bloques para impulsar la salida de Espert del Congreso.

“Tenemos un presidente como Javier Milei que dijo muchas veces que prefiere las mafias al Estado. La Argentina está en una etapa de quiebre y tiene un problema moral, pero también ético y así no vamos a poder crecer”, manifestó el legislador.

En la misma línea, informó que “está conversando con los diferentes bloques”, sobre esta situación, y que muchos consideran que, por impulsar la salida de Espert del Parlamento “va a recibir operaciones” por parte del gobierno nacional. Sin embargo, eso no le preocupa porque “ya las tuvo”. “Ojalá que los diputados y diputadas estén a la altura”, expresó.

Para finalizar habló sobre el escenario de LLA, de cara a las próximas legislativas el 26 de octubre, y de la candidatura, desde su nuevo espacio, donde aseguró que, además de hacer una campaña “lowcost”, es el único candidato “que puede caminar y recorrer la calle”.

ADEMÁS: Qué opinaba Milei de Santilli antes de ser compañeros

“Milei tiene que cambiar. Si no es humilde, si no convoca al diálogo en serio con opositores y si no cambia el gabinete y el plan financiero, porque no hay un plan económico que genere productividad, trabajo y riqueza, nos va a ir mal. Ya estamos mal y, si no cambia todo esto, vamos a seguir todos muy mal”, concluyó.

Su salida ocurrió luego de que ayer le presentara su declinación a la candidatura de las próximas elecciones legislativas de octubre a Milei y éste se las aceptara.

El economista decidió “dar un paso al costado por la Argentina” y, según Milei, demostró que fue un acto “maravilloso” porque dejó demostrado que “no son lo mismo” que el kirchnerismo. “Antepuso el país a una situación personal”, remarcó el mandatario.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados