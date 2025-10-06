Martín Lousteau advirtió que sin Estado queda el "campo libre para el narco"

En declaraciones a Radio 10, el dirigente radical sostuvo que “lo grave no es si Espert se baja o no”, sino “entender qué hay detrás de esos discursos”. “En medio del escándalo del financiamiento de Espert —que negó viajes, transferencias y cobros que ahora se sabe que existieron—, lo importante es discutir quién se esconde detrás de los que dicen que hay que terminar con el Estado”, señaló.

Lousteau afirmó que “si uno termina con el Estado, lo que hay detrás es campo libre, y ese campo libre es para el narco”. Además, sostuvo que “estas fuerzas tienen la capacidad de disfrazarse de lo opuesto a lo que son, se esconden detrás de candidatos que hablan de ‘cárcel o bala ’” en clara alusión al discurso del candidato de La Libertad Avanza.

"Sin Estado hay campo libre para el narco"

“Recordemos que no es solo el caso de Espert: ya lo había dicho Lemoine antes, y hay otra candidata con problemas en Río Negro. Es un patrón. Hay que ver quién está detrás de quienes pretenden gobernar con esas características”, remarcó el legislador radical.

Finalmente, Lousteau advirtió que “el narco escondido detrás de Espert es el mismo narco escondido detrás de los candidatos que dicen que no tiene que haber Estado, que se presentan como defensores del orden y la seguridad, pero en realidad tienen compromisos con aquello que dicen combatir”.