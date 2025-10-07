Florencio Randazzo: "Es una locura gastar $14.000 millones para volver a imprimir boletas"

“ Es una locura gastar 14 mil millones de pesos para volver a imprimir las boletas cuando los plazos están vencidos ”, afirmó Randazzo quien cuestionó que el propio Gobierno “sostuvo reiteradas veces que no hay plata”.

En este sentido, el candidato contrastó: “No hay plata para el Garrahan, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para los jubilados, pero sí hay plata para imprimir las boletas por el capricho de haber sostenido a alguien que ya sabían de antemano que estaba sospechado de ser financiado por un narcotraficante”.

“Nos parece totalmente inapropiado, sobre todo a pocos días de la elección, cuando están impresas la totalidad de las boletas y ya se están despachando las urnas”, agregó Randazzo.

Las contradicciones de Milei

Randazzo ya había apuntado contra las contradicciones del presidente Javier Milei por su defensa de José Luis Espert y su cambio de postura sobre Diego Santilli. “El presidente ahora acaba de decir que Santilli es un candidatazo, cuando en realidad en el año 2023 decía que era un corrupto. Estas son cosas que son realmente preocupantes para la sociedad”, sostuvo.

“La falta de confianza en la política tiene que ver con estas actitudes”, remarcó, y concluyó: “Nosotros creemos que la discusión debería estar centrada en los problemas que preocupan a los votantes”.