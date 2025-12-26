José Mayans: "Al Gobierno le importa tres pitos el país y la soberanía"

“Al Gobierno le importa tres pitos el país, la soberanía, la entrega de sus riquezas naturales. Si hace falta que entregan al mar, lo que sea. Y este Presupuesto representa eso. El artículo 55 es el más letal que tenemos”, sentenció el opositor en declaraciones a Radio Splendid - 990.

En la misma línea, el peronismo anticipó que daría quórum, lo que finalmente ocurrió, pero advirtieron críticas y objeciones del bloque al articulado.

Embed “EL PRESUPUESTO ESTÁ DESACTUALIZADO EN EL GASTO SOCIAL”



José Mayans, senador Nacional de Unión por la Patria, en #RPM con @rolandogps. pic.twitter.com/2IUF1EQSu5 — Splendid AM 990 (@splendidam990) December 26, 2025

“Hace dos años no tenemos Presupuesto, vienen con un pedido de tratamiento exprés, no aparece el ministro de economía, parece que tiene terror a venir a explicar el presupuesto ”, criticó Mayans en referencia a Luis Caputo.

“En el tratamiento exprés trae oculto varias cosas. En primer lugar, ellos tenían el artículo 75 que borraba el tema del financiamiento universitario, por emergencia pediátrica y por emergencia en discapacidad. Este presupuesto ya está desactualizado en su política candidata, en su política monetaria, en el gasto social”, subrayó.

Además, planteó: “El 55 y el 56 corresponde a endeudamiento sin límite para el país y sin pasar por el Congreso. Eso es peor que el artículo 30, porque es endeudamiento sin límite, sin explicar el monto, sin explicar los plazos, sin explicar los intereses. Me extrañó que haya pasado diputado eso, porque la verdad es la suma del poder público. Estamos hablando del artículo 29 de la Constitución, es traiciòn a la Patria”.

Mientras que planteó que la previsión presupuestaria “tienen un disfraz con respecto al déficit, que es todo mentiroso”, y afirmó que “el tema de los intereses generados por la deuda no están dentro del Presupuesto, por eso dice que tiene un superávit del 0,3%”.

Para Mayans, el proyecto que se trata desde el mediodía desfinanciará a las provincias, el sistema previsional y educativo y la salud.

Embed “AL GOBIERNO LE IMPORTA TRES PITOS EL PAÍS Y ENTREGAR LOS RECURSOS”



José Mayans, senador Nacional de Unión por la Patria, en #RPM con @rolandogps. https://t.co/9B21ersNUO pic.twitter.com/voVspE3erF — Splendid AM 990 (@splendidam990) December 26, 2025

“El déficit es para los gastos corrientes y para el gasto de la deuda, que se ha multiplicado por casi 100.000 millones, y los movimientos financieros que hacen sin autorización del Congreso”, sentenció.

“Con esto Caputo quiere conseguir prácticamente el blanqueo de lo que hicieron con Sturzenegger en el tema del Banco Central y con el tema de los movimientos de fondos públicos. Te estoy hablando de cifras que son multimillonarias”, planteó además.

Y sumó: “Ellos hacen la devaluación. Devalúan un 118%. La canasta se va de 255, pasa los un millón y el trabajador qué hace, ¿paga más impuestos o menos impuestos?”.

Crítica a la Ley de Inocencia Fiscal

Respecto a la Ley de Inocencia fiscal, el legislador afirmó que “el perdón es para los que tienen mucha plata”, y que las restricciones tendrán impacto en el sistema previsional. Además, rechazó la reforma laboral del Poder Ejecutivo a la definió como “ una ley de patrones para patrones”.

“Es totalmente inconstitucional lo que hicieron. ¿Quién es el que más paga impuestos en este país? El trabajador en este momento. Por eso está cayendo día a día la coparticipación. Si seguimos así vamos a tener que hacer bonos y dicen que le van a financiar a Kicillof, que le den 13 billones”, anticipó.

Y concluyó: “Hay algunos que arreglan por silencio, por un ATN, pero en lo que se refiere a políticas de largo plazo, de corte de largo plazo, es malísimo esto. Esto nos lleva directamente a un sobreendeudamiento brutal, sin control”.