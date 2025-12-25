Los 15 primeros movimientos del mercado de pases del fútbol argentino

El club de Núñez sumó a Vera, quien procedente de Atlético Mineiro de Brasil llegó a préstamo por un año. Y a Aníbal Moreno, por quién desembolsó alrededor de 7 millones de dólares para comprar su pase al Palmeiras de Brasil. Tras semejante compra, Moreno firmó con River hasta fines del 2029.

Por otro lado, en Newell’s, el presidente Ignacio Boero confirmó a Sergio Gómez y Favio Orsi como la nueva conducción técnica en reemplazo de Cristian Fabbiani, quien fue echado sobre el cierre del Torneo Clausura y había dejado su lugar de manera provisoria a Lucas Bernardi. La dupla técnica, que sacó campeón a Platense, buscará levantar a la Lepra.

orsi-gomezjpg.webp La emoción de los entrenadores tras la consagración.

Por su parte, Rosario Central se inclinó por Jorge Almirón luego de la inesperada salida de Ariel Holan. Lucas Pusineri asumió en Central Córdoba de Santiago del Estero tras la desvinculación de Omar De Felippe, mientras que Diego Martínez concretó su regreso a Huracán para ocupar el cargo que dejó Frank Darío Kudelka.

En tanto, Atlético Tucumán decidió respaldar a Hugo Colace, quien fue confirmado como entrenador principal luego del interinato iniciado tras la partida de Pusineri al cierre del campeonato.

Por otro lado, Instituto de Córdoba (Lautaro Maldonado y Franco Jara), Gimnasia de Mendoza (Luciano Paredes y Juan José Franco), Deportivo Riestra (José Ingratti), Atlético Tucumán (Leonel Di Plácido) y Barracas Central (Wilfredo Rivera, de la Selección de Puerto Rico) hicieron públicas sus incorporaciones.

Por último, otro gran movimiento que fue oficializado en los últimos días del 2025 fue el desembarco de Ignacio Fernández a Gimnasia La Plata. Nacho, de 35 años, dejó River tras forjar una historia inolvidable y es jugador otra vez del Lobo a una década de su partida del Bosque.