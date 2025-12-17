Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Mayans: "Hacen lo que se les canta las pelotas"

Mayans protagonizó una escena poco usual para los modos de la Cámara alta cuando se sentó en el mesa de la Presidencia de la comisión, al lado de Bullrich, y, a los gritos, se expresó: “Hacen lo que se les canta las pelotas”.

También Mayans se quejó de una supuesta falta de interpretación del reglamento por parte de Bullrich. A la embestida se sumó el senador Martín Soria, de Río Negro, que afirmó que las comisiones se conformaron de manera “arbitraria”.

En medio de la fuerte tensión en la sesión en comisión, Bullrich ignoró a Mayans y le pidió al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, que procediera y se votase su nominación al frente de Trabajo.

Lo cierto es que, más allá de los reproches de los peronistas, Bullrich fue votada en el cargo y desde las 11 presidirá la primera jornada de debate por la reforma laboral que envió el gobierno del presidente Javier Milei. Bullrich aspira conseguir dictamen el próximo viernes.

El jefe de bloque peronista en el Senado criticó: “Venimos a tratar una ley que es fundamental para el sistema social de la Argentina con vicios de nulidad de origen. Nuestro interbloque no va a participar de este atropello que están haciendo, vamos a tomar los recaudos correspondientes: esta ley nace mal". Mayans consideró: “Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina esto va derecho al Poder Judicial”.

El formoseño consideró inválido el número de senadores que tendría el oficialismo en las comisiones, como la de Trabajo: “Vamos a inaugurar esta etapa con el título la incompetencia de Bullrich. Porque evidentemente la senadora no leyó el reglamento. Porque en la sesión inaugural, tendría que haber levantado la mano y decir: ‘Cumpliendo con el artículo 14 vamos a designar las comisiones’”. Como eso no pasó, Mayans consideró que el procedimiento fue inválido.

El senador citó el artículo 14° del reglamento, que plantea que “en su primera sesión el Senado, por sí, o delegando esta facultad en el presidente, nombra o integra las comisiones permanentes a que se refiere el artículo 60″. A su vez el artículo 60 determina que “la Cámara tiene veintisiete (27) comisiones permanentes integradas por diecisiete (17) miembros cada una, con excepción de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto; de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que estarán integradas por diecinueve (19) miembros, y la Banca de la Mujer, que estará integrada por todas las senadoras de la Nación”.

El legislador planteó que al bloque que lidera, “Popular”, tiene 28 miembros que representan el 38,8% de la Cámara, y que les corresponden siete representantes, y no los cinco que les adjudicaron: “El promedio nos da siete, también en las comisiones de 19 miembros. En las permanentes de 17 nos da 7, y en las permanentes de 19, nos da siete. Me sorprende cómo vienen con un atropello a la razón, como dice el tango, teniendo los números que tienen”.