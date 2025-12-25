Las ventas minoristas de Navidad subieron 1,3% frente al año pasado

Además, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó que el 89,3% de los comercios implementó promociones y que el ticket promedio fue de 36.266 pesos.
Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes subieron esta Navidad 1,3% frente al año pasado, a precios constantes. informó este jueves en un comunicado la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
La entidad empresaria señaló que esta celebración "se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos". Pero remarcó: "No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares".
Además, el relevamiento de CAME- realizado entre el martes 23 y el miércoles 24 de diciembre. constató que "Para el 32,7% de los comerciantes, las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron peor o mucho peor. En tanto, el 45,9% opinó que fueron iguales a lo que suponían".
El ticket promedio se ubicó en $36.266, siendo el valor más alto $60.041 en calzado y marroquinería, y el más bajo $34.484 en librerías.
Respecto a la incidencia de la actividad navideña en el balance comercial del mes, CAME indicó que el 40,9% de los consultados manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”. Por su parte, el 31,1% de los comercios señaló que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. Finalmente, el 6,1% restante indicó que no tuvieron impacto en el desempeño del periodo.
De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).
