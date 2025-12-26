Política |

Cristina Kirchner seguirá internada, según se indica en el último parte médico oficial

De acuerdo con el último parte médico del Sanatorio Otamendi -donde fue operada por apendicitis aguda con peritonitis-, la ex presidenta debe continuar con su tratamiento internada.

El Sanatorio Otamendi emitiò este viernes un nuevo parte médico de la expresidenta Cristina Kirchner, en el que indica que continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis y que seguirá internada por un cuadro de íleo postoperatorio, una complicación frecuente que se produce cuando el intestino no logra funcionar con normalidad.

De esta manera, la exmandataria continuará internada con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso y, hasta el momento, sin fiebre.

Además, el sanatorio informó que Cristina Kirchner “continúa con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos” y que permanecerá internada hasta que su estado mejore.

ADEMÁS: El Senado debate la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

La operación

La ex jefa de Estado ingresó al Otamendi el sábado 20, luego de sufrir dolores abdominales agudos. Ante esa situación, sus médicos personales recomendaron el traslado inmediato a la clínica. Allí fue intervenida de urgencia por el cuadro diagnosticado.

El primer parte médico, explicó que la exmandataria presentó una evolución positiva tras la operación. Los informes que le siguieron, no registraron la aparición de síntomas nuevos ni complicaciones.

Debido al tratamiento que está recibiendo, Cristina no puede volver a San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la denominada Causa Vialidad.

