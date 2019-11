El dirigente viajó este jueves al país del Altiplano para hacer un relevamiento de las "violaciones a los derechos humanos" pero, una vez allí, fue golpeado por personas que respondían al dirigente Luis Fernando Camacho "ante la complicidad de las fuerzas de Seguridad".

Grabois viajó junto a una delegación integrada por abogados, académicos y dirigentes de movimientos sociales con el objetivo de "hacer un relevamiento de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se están produciendo a partir del accionar represivo de la dictadura cívico-militar que hay en Bolivia".

"En el Aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra había un operativo de las fuerzas de Seguridad y de choque de Camacho. Nos interrogaron y nos hicieron una serie de advertencias sobre lo que podemos decir o no en Bolivia. Luego nos hicieron pasar por un lugar donde había una docena de personas preparadas para insultarnos. Hubo amenazas de muerte, insultos xenofóbicos y homofóbicos", sostuvo el dirigente del Frente de Todos.

En diálogo con Radio La Red, Grabois denunció que la "agresión estaba organizada", ya que afirmó que "no era gente que estaba de casualidad: sabían nuestros nombres, había cámaras de televisión".

"Le pegaron a algunos de los integrantes de la delegación ante la complicidad de las fuerzas de Seguridad. El objetivo era amedrentar, humillar", añadió.

No irá a la asunción de Alberto

Asimismo, Grabois, afirmó este viernes que no tiene previsto participar de la asunción de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre pese a que remarcó que lo "invitaron", al tiempo que subrayó que quiere "preservar" su "independencia" para poder tener "capacidad de crítica constructiva" sin tener que "disciplinarse para cuidar un cargo".

"Me invitaron, pero no soy muy de los actos. No fui a los bunkers", sostuvo el referente social.

En diálogo con Radio La Red, el dirigente del Frente de Todos aclaró que sí asistirá a los festejos en Plaza de Mayo previstos para esa jornada: "A la plaza voy a ir, seguro. A la parte más oficial... no me va ni me viene".

De cara a lo que será el Gobierno de Alberto Fernández, Grabois remarcó que va a "criticar las cosas que estén mal", pese a la cercanía política con el Presidente electo.

"Trato de preservar mi independencia porque es bueno que dentro de cada frente político hayan voces que tengan capacidad de crítica constructiva y que no necesiten disciplinarse para cuidar un cargo o llevarse bien con el resto", concluyó.