Scott Bessent canceló su visita a la Argentina tras la decisión de Javier Milei de no participar del sorteo del Mundial

El mandatario argentino había anunciado que viajaría al país norteamericano para participar del evento y se esperaba que ocupara un lugar muy importante junto a su par estadounidense y al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, considerado un invitado VIP, especialmente porque la Argentina es el campeón del mundo vigente. También estaban reservados lugares para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y parte de la comitiva presidencial que iba a viajar a Estados Unidos.

La visita de Javier Milei fue cancelada la semana pasada en medio de la enemistad ya muy marcada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien sí participará del sorteo, además, como representante de la CONMEBOL ante la FIFA.

Infantino Claudio "Chiqui" Tapia, Presidente de la AFA y representante de la CONMEBOL, junto a Giani Infantino, Presidente de la FIFA.

Por otra parte, Scott Bessent tenía asegurada su visita al país desde finales de octubre, cuando La Libertad Avanza logró la victoria electoral en las urnas, pero tras la cancelación del viaje de Milei a los Estados Unidos, su arribo, que ya estaba pactado para la próxima semana, también quedó cancelado.

Con la confirmación de la no visita del secretario del Tesoro, quien fue uno de los artífices de concretar el swap con el Banco Central de la República Argentina, se espera que las negociaciones y firmas por los entendimientos comerciales se extiendan y todavía no habrá novedades al respecto.