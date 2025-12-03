AFA, bajo supervisión de la IGJ: cuáles son las observaciones y qué puede pasar

En diálogo con Radio Rivadavia, Vitolo explicó que la federación presidida por Claudio Tapia no completó la reforma estatutaria obligatoria ni presentó la documentación en tiempo y forma, por lo que el cambio de jurisdicción no tiene validez. El funcionario también señaló que la entidad arrastra inconsistencias por 111 millones de dólares, monto incluido en partidas globales sin aclaración formal.

El titular de la IGJ amplió que la organización no respondió pedidos clave sobre esos fondos y que incluso realizó asambleas fuera de la órbita porteña, pese a que la Justicia todavía debe validar los movimientos institucionales. También recordó que la renovación anticipada de autoridades fue objetada y que el expediente continúa abierto en la Corte Suprema.

Daniel Vítolo IGJ Asamblea AFA Claudio Chiqui Tapia.jpg Daniel Vítolo, titular de la IGJ.

Por otro lado, Vitolo remarcó que, aunque el clima político generó rumores, no existe ninguna intención del Gobierno de intervenir la AFA, en consonancia aclaró que la intervención solo podría activarse ante irregularidades graves, por pedido de un juez penal o por una presentación de un club ante la Justicia Civil, algo que por ahora no está en evaluación.

El funcionario indicó además que la Asociación no tiene aprobados sus estados contables desde 2017 y que la falta de detalle impide realizar un control completo. Según expresó, "es indispensable conocer el destino de los montos observados, que incluyen pagos a jugadores, gastos operativos y aportes a organismos internacionales".

Vitolo cerró señalando que la entidad no podrá abandonar la jurisdicción de la IGJ mientras existan trámites pendientes y dudas sobre su situación contable. Para el organismo, la AFA debe regularizar todos los procesos antes de iniciar una nueva etapa institucional, algo que por ahora sigue sin avances concretos.