Cabe recordar que, tanto él como Roberto Baratta, fueron liberados luego de que la Cámara Federal de Casación le indicara al Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que haga efectiva las excarcelaciones dictadas a última hora del viernes.

Embed Ganamos una gran batalla. @JulioDeVido y @baratta_roberto ya están con sus familias.

Un fuerte abrazo para todxs.

A seguir luchando por una #NavidadSinPresxsPoliticxs pic.twitter.com/8DUx1xjUGr — Fernando Esteche (@estechefernando) December 14, 2019

Sin embargo, deberá cumplir con una detención domiciliaria que le fue impuesta por el TOF 1 en el marco de la causa en la que se investigan supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a la mina de carbón de Río Turbio.

En diálogo con TN, Alessandra Minnicelli, su esposa, sostuvo que De Vido ya está pensando en cómo ayudar a "los presos políticos que quedan" y aseguró que no quiere abandonar la vida política. "Estoy muy contenta, no pensé que iba a ser tan pronto. A la noche me llamó mi hijo para ir a cenar. Estábamos comiendo una pizza cuando llamó (Maximiliano) Rusconi, alrededor de las 22, y nos dijo que le daban la libertad a Julio. Llegó a las 5 de la madrugada y estaba muy ansioso. Dormimos un par de horas nada más, estamos muy emocionados”, contó

ADEMÁS:

"No hay plata para quienes más lo necesitan y hay que actuar rápido"

Alberto Fernández decretó la suba de retenciones al campo

Alberto Fernández restableció por decreto la doble indemnización