Juntos por el Cambio: repercusiones tras el anuncio de Macri

A través de las redes sociales, el exmandatario expresó que no competirá, pero se mostró convencido de que los argentinos van a elegir “al mejor presidente que nos represente”.

Las repercusiones de su anuncio

Patricia Bullrich, la titular del PRO y candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, explicó que “es muy importante entender su mensaje”.

"Él plantea un mensaje de grandeza, de alguien que pudiendo haber sido candidato decidió no serlo, y creo que eso es muy valioso para nuestro partido. Porque él plantea la continuidad de una política de un partido independientemente de las personas", expresó la candidata a Presidente.

“Él plantea un mensaje de grandeza, de alguien que pudiendo haber sido candidato decidió no serlo, y creo que eso es muy valioso para nuestro partido. Porque él plantea la continuidad de una política de un partido independientemente de las personas”, expresó la candidata a Presidente.

Y agregó: “Creo que nos está diciendo ‘yo ya cumplí mi parte, ya cumplí mi momento de estar siempre cerca de la gente’. Esto hace que quienes hayamos decidido ser candidatos seamos quienes tengamos que tomar esta responsabilidad junto a todos los miembros de nuestra coalición”.

Por su parte, María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y diputada nacional, se hizo eco del anuncio de Mauricio Macri, y respaldó su decisión.

“No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero”, escribió la dirigente del PRO y candidata a Presidente de Juntos por el Cambio.

Y agregó: “Gracias Mauricio Macri por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país”.

"No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero", escribió la dirigente del PRO y candidata a Presidente de Juntos por el Cambio.



Gracias @mauriciomacri por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 26, 2023

Waldo Wolff fue otro de los dirigentes que se expresó en redes sociales ante la noticia de Macri.

“Formaste y consolidaste JxC. Aunque no seas candidato, la Argentina que viene contará con tu enorme aporte. Como decís, somos equipo, y todos los roles son fundamentales para sacar el país adelante. Tu mensaje es ejemplo de responsabilidad, liderazgo y libertad. Gracias siempre”, escribió.

"Formaste y consolidaste JxC. Aunque no seas candidato, la Argentina que viene contará con tu enorme aporte. Como decís, somos equipo, y todos los roles son fundamentales para sacar el país adelante. Tu mensaje es ejemplo de responsabilidad, liderazgo y libertad. Gracias siempre", escribió.

El diputado nacional Mario Negri también utilizó sus redes sociales personales para expresarse sobre la decisión.

“Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más”.

https://twitter.com/marioraulnegri/status/1639978328776949760 Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje.

Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más. https://t.co/MCSupJZrkI — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 26, 2023

Cristian Ritondo, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hizo referencia a la decisión de Macri.

“Solo es posible cambiar el país si estamos juntos y en equipo. Con las ideas claras y con la decisión de mejorar para siempre. Gracias Mauricio Macri por tu ejemplo, valor y compromiso con todos los argentinos”, escribió.