Kicillof, Alak y Katopodis presentan el final del Acueducto Norte

La obra se desarrolló en el marco de la etapa I del Plan Hídrico del Gran La Plata, un programa orientado a reforzar la distribución de agua potable en sectores con crecimiento urbano sostenido, que enfrentaban problemas históricos de presión y abastecimiento.

El proyecto contempla el tendido de más de 9 kilómetros de cañería de 400 milímetros de diámetro, que permitirá abastecer a los barrios de Gonnet y Villa Castells con agua producida en la Planta Potabilizadora Donato Gerardi, ubicada en Punta Lara

Embed - Acueducto Norte - Avances de obras

.

Kicillof, Alak y Karopodis realizarán la presentación a las 10:00 en el Salón Dorado del Palacio Municipal, ubicado en calle 12 entre 51 y 53

images (14) El Acueducto Norte transporta agua desde la Planta Donato Gerardi y fortalece la red de distribución local.

Además del nuevo conducto, los trabajos incluyeron la readecuación y puesta en valor de la estación de bombeo de 120 y 33, una pieza fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Una vez finalizada la obra de fortalecimiento del sistema de distribución, se estima que el Acueducto Norte beneficiará a alrededor de 30 mil usuarios, mejorando la presión, la continuidad del servicio y la capacidad de respuesta ante picos de consumo.

1705035814952 El Acueducto Norte forma parte del Plan Hídrico del Gran La Plata.

Durante el acto, las autoridades también anunciarán las obras previstas para la etapa II del Plan Hídrico, que buscará ampliar y consolidar lo ya ejecutado, con nuevas inversiones en infraestructura básica.